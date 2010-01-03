توانمندسازی زنان برای حضور فعال در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد اسدی عصر یکشنبه در اولین دوره آموزش توانمند سازی زنان گروه های همیار اظهار داشت: زنان از مهمترین اقشار جامعه محسوب می شوند که به دلیل نفوذ آنها در خانواده ها می توانند یکی از مهمترین عوامل در کنترل مشکلات اجتماعی باشند.

وی افزود: زنان در تمام عرصه های زندگی همواره یکی از ارکان مهم بوده و میزان توانمندی آنان جز شاخصه های توسعه در جهان محسوب می شود.

قائم مقام دانشگاه علوم بهزیستی کرمان گفت: بهزیستی به عنوان تنها متولی قانونی حمایت از زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار با توجه به نقش زنان در جامعه و با توجه به مضرات عدم توانایی زنان در اداره امور زندگی خویش قصد در توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در قالب "گروه های همیار" در تمامی عرصه های زندگی دارد.

اسدی خاطرنشان کرد: عضویت زنان در گروه های همیار بهترین فرصت برای حضور فعال در جامعه است.

وی با اشاره به نقش زنان در گردش چرخه اقتصاد و فرهنگ گفت: زنان سرپرست خانوار، اگر خودشان را باور داشته و به نقش و جایگاه خود در جامعه واقف باشند بی شک در ایفای نقش خود بسیار موثرتر عمل خواهند کرد.