آغاز نصب ماشین آلات ساخت خودرو در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر یکشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت به مازندران در حوزه صنعت و معدن افزود: ساخت کارخانه خودروسازی در مازندران از مصوبات سفر دولت به مازندران بوده که اکنون با سرعت در حال بهره برداری شدن است.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون بر اساس گفته های مسئولین پروژه 50 درصد ساخت سوله در کارخانه خودروسازی استان صورت گرفته و خاکبرداری جاده دسترسی نیز شروع شدهد است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه این سایت خودروسازی شرکت ایران خودرو در منطقه بندپی شهرستان بابل در حال اجرایی شدن تصریح کرد: پیش بینی می شود فاز نخست این پروژه ملی دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

فرزانه با بیان اینکه با بهره برداری فاز نخست این پروژه خودروهای جدید وارد بازار خواهد شد، یادآور شد: مصوبات سفر استانی دولت در تحقق ایجاد کارخانه خودروسازی بابل انقلابی عظیم در توسعه صنعتی مازندران است.

وی در بخش دیگری از سخنانش از آماده بهره برداری بودن تصفیه خانه شهرک صنعتی بندپی بابل افزود: مطالعه و طراحی احداث تصفیه خانه آمل انجام شده و به زودی اجرایی می شود.

مسئول ستاد پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت در مازندران با بیان اینکه مطالعه و طراحی نساجی بابکان آمل مراحل اولیه خود را طی می کند خاطر نشان کرد: پروژه های احداث تصفیه خانه در شهرک های صنعتی باید با جدیت دنبال شود.

وی در عین حال از اعمال معارضات اجتماعی در برخی شهرهای استان برای اجرای پروژه های عمرانی انتقاد کرد و گفت: دلیل عمده کندی روند برخی پروژه های مصوب سفر دولت وجود معارضات در این پروژه بوده که فرمانداران باید نسبت به رفع این نقیصه اقدام کنند.

مرتضی هاشم پور، رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران نیز با اشاره به مطالعه احداث شهرک تخصصی بازیافت از محل مصوبات سفر دولت اظهار داشت: در فاز نخست مطالعه امکان سنجی احداث این شهرک در سه نقطه شرق، مرکز و غرب مازندران آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن احداث شهرک تخصصی بازیافت مازندران، این استان رتبه نخست کشور را از این حیث به خود اختصاص خواهد داد افزود: اولویت اصلی احداث شهرک بازیافت در مرکزیت مازندران بوده که زمینی به مساحت 80 هکتار در بخشی از شهرستان جویبار مکان یابی و در حال مطالعه است.

هاشم پور گفت: صنایع سلولزی، پلاستیک و سایر صنایع وابسته می توانند با احداث شهرک بازیافت به سودآوری تولید انبوه از این فناوری دست یابند.

هیئت دولت نهم در سفرهای استانی به مازندران بیش از 450 مصوبه داشت.