ابلاغیه اخیر بانک مرکزی قفلی جدید بر پای سرمایه گذاری

یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر گفت: ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه تولیدکنندگان برای اخذ وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشد، امری غیرمتعارف و به ضرر تولید است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: ابلاغ این بخشنامه به این معنا است که بانکها برای اجرای تعهدات طرف تسهیلات گیرنده، از افراد تحت تکفل وی نیز امضا بگیرد، این امر برای نظام بانکی و فرهنگ کشور مطلوب نیست و به نوعی به این معنا است که نظام بانکی همه قدرتهای خود را از دست داده و متوسل به اعضای خانواده تولید کنندگان برای دریافت مطالبات معوق خود شده است.

وی تصریح کرد: به طور قطع، این بخشنامه ترمزی برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی است. در چنین شرایطی، تولید کنندگان که با مشکل روزافزون تامین نقدینگی مواجه هستند، آثار منفی نبود نقدینگی را به بخش تولید وارد کرده و به این ترتیب سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی و تولیدی، کند خواهد شد.

آل اسحاق با بیان اینکه قرار است که در این رابطه مذاکراتی را با رئیس کل بانک مرکزی داشته باشم، افزود: البته به نظر می رسد که سیستم بانکی از تبعات منفی اجرای این تصمیم ناآگاه بوده و هنوز بازتاب منفی آن را به خوبی درک نکرده است. همچنین اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به شدت نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده اند.

به گزارش مهر در ماده 14 آئین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ریالی و ارزی کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی آمده است: موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق وافزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آئین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری و یا سایر موسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور کند.