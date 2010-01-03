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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۳۰

شفق در گفتگو با مهر:

امشب در مورد کمالوند تصمیم می گیریم/ رفتار مسئولان صنعت نفت حرفه‌ای نبود

امشب در مورد کمالوند تصمیم می گیریم/ رفتار مسئولان صنعت نفت حرفه‌ای نبود

مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با انتقاد از رفتار غیر حرفه ای مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان در مذاکره با سرمربی این تیم، تصمیم‌گیری در مورد ادامه همکاری با کمالوند را به نتیجه جلسه امشب موکول کرد.

ناصر شفق درگفتگو با خبرنگارمهرضمن بیان این مطلب افزود : باشگاه صنعت نفت درشرایطی که قرار داد باشگاه تراکتورسازی با فراز کمالوند جریان دارد با این مربی وارد مذاکره شده اند و حتی پیشنهاد اغوا کننده ای را هم به او مطرح کرده اند که تصور نمی کنم چنین رفتاری در ورزش و فوتبال کشور اخلاقی و حرفه ای باشد.

شفق تصریح کرد: ما هیچ مشکلی در خصوص ادامه همکاری با کمالوند نداشتیم و از عملکرد ایشان در نخستین حضور تراکتورسازی در لیگ برتر راضی هستیم ولی چنین رفتار غیرحرفه ای باعث شد تا برای ادامه این همکاری با مشکل روبرو شویم.

وی یادآورشد : قراراست امشب طی جلسه ای صحبت های نهایی برای مشخص شدن وضعیت ادامه همکاری کمالوند با تراکتورانجام شود و امیدوارم بهترین تصمیم را در این زمینه بگیریم.

مدیرعامل تراکتورسازی در خصوص سرمربی جدید تیم تراکتورسازی اظهار داشت : با توجه به اینکه تصمیم کمالوند برای جدایی از تراکتور برای ما شوک آور بود تاکنون هیچگونه مذاکره ای با گزینه های جدید نداشته ایم و مطرح شدن نام مربیانی نظیر ذوالفقارنسب ، کرانچار و ... واقعیت ندارد. 

کد مطلب 1010730

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