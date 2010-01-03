ناصر شفق درگفتگو با خبرنگارمهرضمن بیان این مطلب افزود : باشگاه صنعت نفت درشرایطی که قرار داد باشگاه تراکتورسازی با فراز کمالوند جریان دارد با این مربی وارد مذاکره شده اند و حتی پیشنهاد اغوا کننده ای را هم به او مطرح کرده اند که تصور نمی کنم چنین رفتاری در ورزش و فوتبال کشور اخلاقی و حرفه ای باشد.

شفق تصریح کرد: ما هیچ مشکلی در خصوص ادامه همکاری با کمالوند نداشتیم و از عملکرد ایشان در نخستین حضور تراکتورسازی در لیگ برتر راضی هستیم ولی چنین رفتار غیرحرفه ای باعث شد تا برای ادامه این همکاری با مشکل روبرو شویم.

وی یادآورشد : قراراست امشب طی جلسه ای صحبت های نهایی برای مشخص شدن وضعیت ادامه همکاری کمالوند با تراکتورانجام شود و امیدوارم بهترین تصمیم را در این زمینه بگیریم.

مدیرعامل تراکتورسازی در خصوص سرمربی جدید تیم تراکتورسازی اظهار داشت : با توجه به اینکه تصمیم کمالوند برای جدایی از تراکتور برای ما شوک آور بود تاکنون هیچگونه مذاکره ای با گزینه های جدید نداشته ایم و مطرح شدن نام مربیانی نظیر ذوالفقارنسب ، کرانچار و ... واقعیت ندارد.