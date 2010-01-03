به گزارش خبرنگار مهر، گزارش مالی دولت که به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است، نشان می دهد ردیف اعتباری واردات بنزین ( جمعی - خرجی ) در پنج ماهه اول امسال صفر بوده است.

این در حالی است که خزانه داری در پنج ماهه اول سال 87 و 86 به ترتیب بیش از 29 هزار میلیارد ریال و 23 هزار میلیارد ریال برای واردات بنزین اختصاص داده بود.

در همین حال، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور اخیرا با تاکید بر اینکه بر اساس قانون بودجه دولت نمی توانست به هیچ نوعی از محل بودجه عمومی اقدام به واردات فرآورده های نفتی کند، گفته است: دولت این مورد را رعایت نکرده و از محل معاوضه نفت حدود 2 میلیارد دلار فرآورده نفتی وارد کرده است.

وی اظهار کرده است: به دولت تذکر دادیم که در ماه‌های باقی مانده از سال موضوع را حل و از مجلس برای واردات سوخت مجوز بگیرد.

محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور درباره ارائه متمم بودجه واردات بنزین و گازوئیل در سالجاری گفته است: هم اکنون میزان رقم متمم بودجه در حال نهایی شدن است اما متاسفانه در این باره موضوع بسیار سیاسی شده است.

برخی برآوردهای دستگاه‌های دولتی حاکی از آن است که دولت برای تامین واردات بنزین فقط در بخش حمل و نقل در سالجاری با سه میلیارد دلار کسری اعتبار مواجه است.

در این میان، برخی زیر مجموعه های وزارت نفت نیز در جدیدترین گزارش خود از افزایش 600 میلیون لیتری ذخایر استراتژیک بنزین کشور در سالجاری نسبت به سال گذشته خبر داده و اعلام کرده اند که هم اکنون 80 درصد ذخایر استراتژیک بنزین کشور پر شده است.

همچنین در حالی هم اکنون متوسط مصرف روزانه بنزین کشور به 65 میلیون لیتر رسیده که میزان تولید داخلی بنزین حدود 45 میلیون لیتر در روز است. وزارت نفت نیز پیش بینی کرده است با ساخت چندین پالایشگاه در کشور تا چند سال آینده، ایران از واردات بنزین بی نیاز خواهد شد.