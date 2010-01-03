اختصاص 300 میلیون ریال برای اجرای برنامه های مهدویت در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی عصر یکشنبه در جلسه ستاد مهدویت استان در بیت نماینده ولی فقیه در استان افزود: اندیشه مهدویت به دلیل دارابودن ویژگی های منحصر بفردش،یکی از توانمندترین عوامل رشد جامعه دینی ماست.

وی افزود: طرح گسترش این فرهنگ نورانی، باعث رشد و بالندگی هرچه بیشتر جامعه وحفظ آن از تباهی ها است.

استاندار مازندران گفت: عاشورا و انتظار دو موضوعی است که استکبار روی آن سرمایه گذاری کرده است و در این مسیر هزینه های فراوانی می کند.

طاهایی بر همکاری و مشارکت همه مردم و دستگاه های اجرایی در گسترش فرهنگ انتظار تاکید کرد و گفت: برای اجرای برنامه های بنیاد مهدویت 300 میلیون ریال اعتبارتا پایان سال تخصیص خواهد یافت.

وی به رویکرد فرهنگی سفر دور سوم رئیس جمهوربه استان ها اشاره کرد و گفت: گروهی از مدیران استانداری برای تهیه بسته فرهنگی مامور شده اند که لازم است گسترش فرهنگ مهدویت نیز به صورت ویژه درآن لحاظ شود.

طاهایی بر عدم سطحی نگری در گسترش فرهنگ انتظار تاکید کرد و گفت: شهرداران استان می توانند از فصل فرهنگی بودجه خود برای گسترش مهدویت در منطقه اقدام کنند.

آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه دراستان نیز گفت: اجرای مصوبات جلسات مهدویت با نقش محوری کلیدی که دارد ، تاکنون رضایت بخش بوده است.

وی افزود: اکنون تمامی دنیا به مسئله مهدویت حساس شده و مکتب شیعه باید همواره درپی معرفی فرهنگ انتظار باشد.

امام جمعه مرکز استان گفت: از شاخصه های شیعیان این است که درمسئله امامت علاوه برتکلیف به ادای وظیفه بپردازند .

طبرسی افزود: مازندران لیاقت دارد تا مرکز مهدویت کشور باشد چراکه اولین سرزمین درایران است که به تشیع روی آورد.

دراین جلسه مقرر شد یک دستگاه ساختمان در پارک کشاورز ساری برای استقرار بنیاد مهدویت استان درنظر گرفته شود.