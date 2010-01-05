سطح لیگ ایران پایین نیست / پیش بینی درکشتی سخت است

غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برخلاف برخی اظهارات صورت گرفته معتقدم سطح رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد پایین نیست، زیرا تمامی موجودیت کشتی ایران در رقابتهای لیگ حضور دارند و شاهد رقابتهای آنها در لیگ برتر کشتی آزاد هستیم.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از پایان رقابتهای لیگ اردوی تیم ملی با حضور نفرات منتخب از روز 3 بهمن ماه آغاز می شود و تیم منتخبی از رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و رقابتهای قهرمانی کشور به جام یاشاردوغو که 23 تا 25 بهمن ماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود اعزام می شوند.

دارنده دومدال نقره جهان در مورد برگزاری رقابتهای جام تختی اظهار داشت: رقابتهای بین المللی جام تختی 28 تا 30 بهمن ماه در اصفهان برگزار می شود که اسامی نفرات واجد شرایط اعلام شده است و بقیه این نفرات که از این دایره خارج هستند باید در رقابتهای انتخابی جام تختی که روزهای 13 و14 بهمن ماه برگزار می شود شرکت کنند تا سهمیه حضور در جام تختی را بدست آوردند.

وی در مورد شرایط حضور در جام جهانی و رقابتهای قهرمانی آسیا تصریح کرد: ما با بررسی کامل رقابتهای برگزارشده از جمله رقابتهای قهرمانی کشور، لیگ، جام تختی و تورنمنت بین المللی پیش رو با ترکیبی از کشتی گیران جوان و آینده دار در این رقابتها شرکت می کنیم و این تصمیم را با تلفیقی از جسارت و آینده نگری گرفتیم زیرا باید به پشتوانه های کشتی میدان بدهیم.

محمدی در مورد تفاوت کشتی ایران و روسیه تاکید کرد: روسها در هر وزن چند کشتی گیر آماده دارند و براین اساس در اوزانی حتی فاصله نفرات اول تا ششم آنها بسیار کم است و ما نیز در تلاش هستیم با میدان دادن به نفرات جوان و آینده دار به این سطح برسیم که البته این کار زمان بر بوده است و نیاز به همدلی تمامی جامعه بزرگ کشتی کشور و از طرفی اختصاص بودجه مناسب به فدراسیون کشتی دارد.

دارنده دو مدال برنز جهان در مورد رابطه تیمهای ملی در تمامی رده های سنی خاطرنشان کرد: فدراسیون کشتی وظایف کادر فنی تمامی تیمها را مشخص کرده و ما براساس این شرح وظایف امور خود را با حمایت کامل وقاطع فدراسیون کشتی دنبال می کنیم و معتقدم باید این رابطه مناسب وجود داشته باشد تا کشتی گیران در تمامی رده های سنی بدرستی به رده بالاتر منتقل شوند و باید این استعدادهای حفظ شوند تا آینده کشتی ایران تضمین شود که فدراسیون کشتی در این زمینه برنامه هایی را دارد.

وی در مورد معضل دوپینگ در کشتی کشور اظهار داشت: ما پیش از رقابتهای جهانی در دو مرحله از نفرات حاضر در رقابتها تست دوپینگ گرفتیم ضمن اینکه قرار است در مرحله نهایی لیگ نیز از نفرات حاضر در رقابتها تست دوپینگ گرفته شود و ما بطور قاطع با این مسئله برخورد می کنیم.

دارنده مدال طلای جوانان جهان در مورد وظایف انستیتو کشتی ایران خاطرنشان کرد: انستیتو قلب تپنده کشتی ایران در زمینه علمی و پژوهشی است و بر این اساس می تواند به افزایش دانش مربیان و کارهای تحقیقاتی در کشتی کشور کمک کند.

وی در مورد اینکه آیا نتایج بازیهای آسیایی قطر در گوانگژو تکرار شدنی است اظهار داشت: من در بازیهای دوحه مربی تیم ملی بودم پیش بینی کردن در کشتی کار سختی است اما ما تمام تلاش خود را بکار می بریم تا با برنامه ریزی مناسب صورت گرفته وفراهم شدن امکانات مناسب و بودجه کافی برای فدراسیونی که در حقیقت دو فدراسیون مجزا است نتایج خوبی را دراین رقابتها بدست آوریم.

سرمربی سابق تیم کشتی آزاد نوجوانان در پایان خاطرنشان کرد: سال آینده سال بسیار پرکار وسختی را پیش رو داریم که امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی رادر رقابتهای جهانی مسکو و بازیهایی آسیایی گوانگژو بدست آوریم.