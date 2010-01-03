تحرکات برخی طرفهای منطقه ای و بعثی ها بر ضد انتخابات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفیحا، "حسن السنید"عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق خاطر نشان کرد : این طرفهای منطقه ای با ائتلاف بعثی صدامی و شبکه تروریستی القاعده ارتباط دارند و برای ضربه زدن ثبات عراق با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات نقشه می کشند.



این عضو پارلمان عراق خواستار وضع طرحهای اضطراری برای مقابله با این تهدیدها و پیگرد و مجازات کسانی شد که این تهدیدها را جدی نمی گیرند.



پیشتر نیز شیخ صباح الساعدی از نمایندگان پارلمان عراق با افشای فعالیت 30 هزار بعثی مشمول قانون ریشه کنی بعث در مراکز حساس دولتی، درباره احتمال کودتای نظامی این افراد علیه دولت منتخب مالکی با توجه به حمایت خارجی از آنها هشدار داده بود.



"صفا حسین" مشاور امنیت ملی عراق نیز با هشدار درباره تداوم حملات تروریستی القاعده و نیروهای بعثی برای تضعیف اعتبار دولت، از حمایت مالی عربستان از تروریست ها پرده برداشته بود.



فلاح حسن شنشل از نمایندگان پارلمان عراق نیز اخیرا فاش کرده بود عربستان با حمایت از برخی افراد مشکوک و کسانی که قانون اساسی عراق، فعالیت آنها را منع کرده، برای به شکست کشاندن روند سیاسی و جلوگیری از انتقال تجربه دموکراتیک عراق به خارج از این کشور تلاش می کند.

نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز با افشای ائتلاف پنهان میان حزب بعث و القاعده با حمایت برخی از کشورهای منطقه برای تاثیرگذاری بر جریانات سیاسی در این کشور بارها بر موضع منفی عربستان در برابر عراق پس از سرنگونی صدام تاکید کرده است.

جمال جعفر عضو ائتلاف ملی عراق در پارلمان این کشور نیز با تاکید بر اینکه آمریکا در وقوع انفجارهای یکشنبه خونین بغداد مسئول است از تلاشهای عربستان برای سرنگونی دولت منتخب مالکی با چراغ سبز کاخ سفید پرده برداشته بود.

پیشتر نیز حیدرالجوزانی نماینده مستقل پارلمان عراق تاکید کرده بود برخی کشورهای عربی برای به شکست کشاندن روند سیاسی و تجربه دموکراسی نوپای عراق تلاش می کنند.

منابع عراقی نیز از تلاشهای گسترده بعثی های صدامی با حمایت برخی کشورهای همسایه برای مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده عراق با هدف بازگشت به قدرت تحت عناوین جدید پرده برداشته اند.

سیدعمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز بارها درباره عواقب خطرناک نفوذ بعثی ها به مراکز حساس دولتی و امنیتی عراق و تلاش برای به شکست کشاندن روند سیاسی هشدار داده است.

انتخابات عراق قرار است هفتم مارس 2010 (16 اسفند) برگزار شود.