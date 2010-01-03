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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۰۶

فردا انجام خواهد شد؛

سخنرانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو برنامه

سخنرانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو برنامه

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام فردا در دو برنامه افتتاحیه و اختتامیه سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  در برنامه " اجلاس مرکزی همایشهای منطقه ای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 " بعنوان سخنران مراسم افتتاحیه به ایراد سخنرانی می پردازد.

سخنرانی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام دراین همایش راس ساعت 8 صبح فردا دوشنبه مورخه 14/10/ 88 با حضور جمعی از اندیشمندان و دانشجویان در تالار علامه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران انجام خواهد شد.

همچنین گفتنی است که  دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام  در مراسم اختتامیه "پنجمین سمپوزیوم دو روزه بین المللی روابط عمومی" که در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما برگزار می شود، نیز راس ساعت 14 فردا دوشنبه مورخه 14/10/ 88  با موضوع "روابط عمومی آرمانی وتحول در صنعت وتجارت" به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. 

 

کد مطلب 1010747

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