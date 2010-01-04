توقف ساخت کشتارگاه سبزوار/ کشتارگاه 35 ساله پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، تاخیر در راه اندازی کشتارگاه صنعتی سبزوار در حالی است که ساختمان کشتارگاه سنتی این شهرستان مربوط به حدود 35 سال گذشته است و از 10 سال قبل تا کنون بارها مسئولان محلی و بهداشتی به ویژه امام جمعه، فرمانداران وقت، مسئولان بهداشت محیط، سازمان محیط زیست و کارشناسان مربوطه از روند فعالیت و وضعیت غیر بهداشتی این کشتارگاه قدیمی گلایه کرده اند.

پروانه تاسیس و موافقت نامه کشتارگاه صنعتی سبزوار پس از فراز و نشیب های فراوان در سال 84 برای یکی از متقاضیان صادر شد که به رغم گذشت حدود چهار سال از آن متاسفانه این پروژه پیشرفت فیزیکی قابل قبولی نداشته و این موضوع سبب نارضایتی و گلایه مسئولان محلی و مردم این شهرستان شده است.

کشتارگاه سنتی سبزوار جوابگوی نیازهای کنونی این شهرستان نیست

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار بر ضرورت تسریع در احداث کشتارگاه صنعتی این شهرستان تاکید کرد و گفت: کشتارگاه سنتی سبزوار جوابگوی نیازهای کنونی این شهرستان نیست.

دکتر ولی الله جغتایی افزود: با توجه به گستردگی شهرستان سبزوار، رشد جمعیت و نیز جهت رعایت اصول بهداشتی، فنی و زیست محیطی وجود کشتارگاه صنعتی در این شهرستان یک ضرورت جدی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه کشتارگاه فعلی این شهرستان سنتی و حدود 35 سال قبل احداث شده ادامه داد: هم اکنون به دلیل عدم وجود کشتارگاه صنعتی روزانه به طور متوسط دو هزار راس دام سبک و سنگین به صورت زنده از این شهرستان خارج و کشتار آن نیز در خارج از سبزوار انجام می شود.

وی در رابطه با احداث کشتارگاه صنعتی این شهرستان گفت: یک شرکت خصوصی متقاضی احداث کشتارگاه صنعتی در این شهرستان شده و از سال 82 در همین راستا اقدام به اخذ پروانه تاسیس و موافقت اصولی کرده است.

جغتایی به وعده متقاضی احداث کشتارگاه در سبزوار برای عقد قرار داد با یک شرکت آلمانی نیز اشاره کرد و گفت: متقاضی از حدود چهار سال قبل در صدد عقد قرارداد با شرکت آلمانی برای تامین و نصب تجهیزات این کشتارگاه بود که به نتیجه نرسید.

توقف عملیات احداث کشتارگاه سبزوار از اواخر شهریور ماه سال جاری

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری سبزوار هم در این خصوص گفت: با وجود اینکه این پروژه از ابتدای آغاز عملیات اجرایی پیشرفت قابل توجهی نداشته اما عملا پیشرفت آن از اواخر شهریور ماه امسال متوقف شده است.

ابوالقاسم ابراهیمی با اشاره به اینکه زمین، آب و برق با مساعدت مسئولان سبزوار در اختیار متقاضی قرار گرفته بود ادامه داد: عملیات اجرایی انجام شده در این پروژه تنها شامل دیوار کشی دور زمین و احداث تعدادی سوله بوده است.

وی با بیان اینکه این پروژه 36 ماهه تعریف شده و اعتبار مجموع تجهیزات و ابنیه فیزیکی پروژه 30 میلیارد ریال بوده افزود: هشت میلیارد و 500 میلیون ریال از این اعتبار توسط این متقاضی دریافت شده که با توجه به عدم پی گیری پروژه این مبلغ از محل وثیقه های بانکی وی پس گرفته می شود.

وی با بیان اینکه این متقاضی به تعهدات خود در خصوص پروژه عمل نکرد و در حال حاضر جهت بررسی تخلفات به مراجع ذیصلاح معرفی شده افزود: در حال حاضر متقاضی دوم را برای راه اندازی مرکز جدید به استان و سازمان های مربوطه برای دریافت مجوز معرفی کرده ایم.

وی بر ضرورت احداث هر چه سریعتر کشتارگاه صنعتی در این شهرستان تاکید کرد و گفت : نشست های متعددی با مسوولان استانی و محلی برای رفع مشکلات کشتارگاه سنتی و همچنین رفع مشکلات پروژه کشتارگاه صنعتی در حال ساخت این شهرستان ی برگزار شده است.

وضعیت کشتارگاه سبزوار هنوز مشخص نیست

امام جمعه سبزوار هم چندی قبل در خطبه های نمازجمعه این شهرستان گفته بود که کشتارگاه صنعتی این شهرستان باید در سال 85 به سرانجام می رسید اما هنوز وضعیت آن مشخص نشده است.

حجت الاسلام غلامحسین ابراهیمی افزوده بود: کشتارگاه فعلی سبزوار فقط جوابگوی کشتار دام های سبک است و برای ذبح دام های سنگین مناسب و بهداشتی نیست.

وی به بازدید های خود از کشتارگاه سنتی سبزوار اشاره کرده و افزوده بود: مسئولان این شهرستان باید در جهت تسریع در احداث کشتارگاه صنعتی سبزوار تلاش کنند.

وی افزوده بود: هم اکنون وضعیت کشتارگاه دام این شهرستان غیر بهداشتی است و سلامت مردم تهدید می شود.

امام جمعه سبزوار بارها در جلسات مختلف و خطبه ها ی نمازجمعه خواستار رفع مشکلات بهداشتی کشتارگاه سنتی و همچنین خواهان تسریع در اجرای پروژه کشتارگاه صنعتی این شهرستان شده است.