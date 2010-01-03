منچستریونایتد حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، قهرمان 11 دوره رقابت های جام حذفی فوتبال انگلستان روز یکشنبه (امروز) در زمین خود با نتیجه یک بر صفر مقابل لیدزیونایتد تن به شکست داد. من یونایتد در 26 سال گذشته برای نخستین بار است که در این مرحله از رقابت ها و در دیدار مقابل تیمی غیرلیگ برتری حذف می شود.

جرمان بکفورد در دقیقه 20 این دیدار تک گل مسابقه را به ثمر رساند. از سال 1986 که سرآلکس فرگوسن هدایت منچستریونایتد را بر عهده گرفته این تیم تا به حال در رقابت های جام حذفی به تیم دسته پایین تری نباخته بود. این تیم آخرین بار در سال 1984 تحت رهبری رون اتکینسون در دور سوم رقابت های جام حذفی مقابل بورنموث شکست خورده بود.

دور سوم رقابت ها امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* چلسی - واتفورد

* ناتس کانتی - فارست گرین

* شفیلد یونایتد - کویینزپارک رنجرز

* وستهام - آرسنال

* ترانمر - ولورهمپتون