آب ؛ رویای کودکان روستاهای جاسک / مصوبه ای که روی زمین ماند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، به بی آبی فکر نکن، چشمهایت را ببند و سهم خودت را تجسم کن، دستهای کوچک و سبزت را خیس تصور کن، به خورشید فکر کن ولی نه آنقدر که رویاهایت بسوزد و خشک شود، تانکرهای آب را جدا جدا تصور نکن. به گیاه فکر کن که می‌توانست سهم کوچک تو از زندگی باشد. به آب فکر کن. تلخ نه، شور نه، آلوده نه، به آب زلال که تانکرها به ارمغانش نیاورده باشند. به آبی فکر کن که باشد، همیشه باشد، همیشگی باشد.

از بندر جاسک می توان به عنوان یک شهرستان کم آب یا بی آب نام برد که شهروندان این شهرستان از کمبود و در روستاها از نبود این مایه حیات رنج می برند و در دنیایی که بشر به دنبال کشف ناشناخته ها در دنیای خارج از این کره خاکی است شهروندان آنجا سطل به دست به دنبال آب می دوند. هنوز کودکان روستایی جاسک وقتی آب می بینند انگار به بهشت دست پیدا کرده اند و رویای آبی شب را وقتی تانکر آب می آورد تعبیر شده می بینند.

روستای شیهولی از توابع بخش لیردف در فاصله 150 کیلومتری مرکز شهرستان جاسک قرار دارد و تنها یکی از آن روستا هایی است که هنوز آب به عنوان یک هدیه برای مردم آن تلقی می شود و هر روز مردم آن چشم به جاده می دوزند تا گرد و خاک تانکر آب را ببینند و دست به سوی آسمان دراز کنند و از این هدیه آسمانی دعای شکر را به جا بیاورند.

این روستا با داشتن 80 خانوار و جمعیتی بالغ بر 250 نفر که شغل مردم آن دامداری و چوپانی است به رغم تمام مصوباتی که برای آبرسانی به اینگونه روستاها در سفر ریاست جمهوری به این شهرستان تصویب شد هنوز آب جیره بندی را در فاصله های زمانی طولانی دریافت می کنند و از هرگونه بهداشت و امکانات بهداشتی که سرمنشا آن آب است بی بهره هستند.

شیهولی یکی از آن روستاهایی است که مردم آن از روی ناچاری زندگی روزمره خود را با آب چاه که بهداشتی و قابل شرب نیست می گذرانند و شپش تنها نمونه کوچکی از وجود میکروب و آلودگی در آنجاست، نبود آب، عدم استحمام و امکانات بهداشتی را به دنبال دارد که هم اکنون جزئی از زندگی مردم آنجاست.

دامهای روستائیان هم به دلیل مصرف آب نامناسب بیمار می شوند

به گفته یکی از روستائیان، آب حتی برای دام های آنها نیز مشکل ایجاد کرده و حتی دامهای آنها در مواقعی دچار بیماری هایی که مربوط به استفاده از آب نامناسب است، می شوند. به گفته یکی دیگر از شهروندان روستای شیهولی بیماری های روده ای و دستگاه های گوارشی در این روستا ها به علت استفاده از آب غیربهداشتی بسیار فراوان بوده و کودکان زیادی از این نوع بیماری ها رنج می برند.

پروژه ای که به دلیل نبود اعتبار 13 سال طول خواهد کشید!

فرماندار شهرستان جاسک در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرجاسک با ابراز تاسف از وضعیت موجود در برخی از روستاهای این شهرستان بیان کرد: در سفر دوم هیئت دولت به استان هرمزگان پیشنهاد استفاده از آب سد جگین برای آبرسانی به روستاهای جاسک داده شد و برای آن اعتباری بالغ بر 712 میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما متاسفانه تاکنون تنها 65 میلیارد تومان آن پرداخت شده که در صورت پرداخت نامنظم این پروژه 13 سال به طول می انجامد.

ناصر ناصری با اشاره به پیشرفت پروژه آبرسانی به روستاهای جاسک افزود: تاکنون دو خط لوله از سد جگین به طول 95 کیلومتر کشیده شده که تنها یک لوله آن قابل استفاده بوده اما باز هم این لوله کفاف روستاها و مناطق بی آب این شهرستان را نداده و همچنان مردم این روستاها به وسیله تانکر از آب جیره بندی استفاده می کنند.

وی معتقد است: به علت کمبود آب آشامیدنی در این شهرستان پیشنهاد خرید یک دستگاه آب شیرین کن برای این شهرستان داده شد که متاسفانه در وزارت نیرو رد و به علت نداشتن توجیه به تصویب نرسید و شهروندان جاسکی نیز از آبی مصرف می کنند که سخت و غیرطبیعی از نوع VAC است.

مشکل فاضلاب این شهرستان نیز از دیگر امور مربوط به آب است که همچنان در بدترین وضعیت خود به سر می برد در سال گذشته اعتبار اختصاص داده شده به این پروژه 34 میلیارد تومان بوده که تاکنون تنها یک میلیارد آن پرداخت شده که در این صورت شهروندان جاسکی باید 33 سال دیگر انتظار داشتن یک سیستم فاضلاب استاندارد را داشته باشند.

تعجب آورتر و در عین حال دردناکترین سخنی که می شد از زبان فرماندار این شهرستان شنید این بود که 90 درصد از روستاهای این شهرستان بی آب هستند و 80 درصد از مدارس روستایی این شهرستان نیز از آب بهداشتی بی بهره هستند.

فرهاد رحمانی، مدیرکل آب و فاضلاب روستایی شهرستان جاسک گفت: در حال حاضر 60 روستا به صورت سیار آب آشامیدنی دریافت می کنند که تعدادی از آنها با کمبود آب مواجه و تعدادی بی آب هستند.

وی ادامه داد: این آبرسانی به تمام روستاهای شهرستان تنها با دو تانکر که یکی از آنها متعلق به ستاد حوادث غیرمترقبه است انجام می شود که مشکلات عدیده ای را برای آبرسانی به دنبال دارد.

تانکرهای آب به جای مخازن سوخت قاچاق استفده می شود

فقر فرهنگی و اقتصادی در این مناطق به بدترین شکل ممکن خودش را نشان می دهد تا آنجایی که مردم روستاها برای کسب درآمد، تانکرهای آب اهدایی سازمان آب و فاضلاب روستایی را به عنوان مخازن سوخت به قاچاقچیان فروخته و یا خود دست به این کار می زنند. کمبود و نبودن آب مشکلات و معضلات فراوانی را به همراه دارد که بر روی سایر مسائل زندگی ساکنان و منطقه تاثیر می گذارد.

فرهاد رحمانی اظهار داشت: بیشترین مشکل آب در حوزه شرق این شهرستان وجود دارد اما در حوزه غرب مشکلات به نسبت کمتر است و به علت شوری آب، روستاهای حوزه غرب آب جیره بندی را ماهیانه دریافت می کنند.

وی ادامه داد: تعدادی از این روستاها در حوزه شرق با داشتن لوله کشی به علت فرسودگی شبکه آبرسانی از آب سالم بهداشتی محرومند و به صورت سیار، آب بهداشتی دریافت می کنند که تنها با صرف بودجه مناسب می توان این شبکه ها را تعمیر و از هدر رفت هزینه ها به مقدار قابل توجهی جلوگیری کرد و در صورت تامین اعتبار این پروژه باید دو ساله به اتمام برسد.

مدیرعامل سازمان آب و فاضلاب روستای هرمزگان معتقد است: پروژه های آبرسانی سال جاری با کمبود اعتبار مواجه است، در چهار ماه نخست سال جاری این شرکت کلیه تعهدات خود را به انجام رسانده و آمادگی اجرای تقریبا هر میزان پروژه که اعتبار آن تصویب شود را دارد و هم اکنون به علت اتمام اعتبارات و جذب 10 درصد آنها فعالیت های اجرایی متوقف است و متاسفانه شرکت آبفا از این بابت با مشکل مواجه است و این در حالی است که بطور متوسط اعتبارات تخصیص داده شده حدود 62 درصد است.

علیجان صادق پور در خصوص کمبود اعتبار در بخش آبرسانی گفت: تعداد زیادی از این پروژه ها عمدتاً در راستای آبرسانی در حال انجام است که جهت اتمام این طرحها بیش از هفت هزار میلیون ریال مورد نیاز است و بطور کلی جهت رفع مشکل آبرسانی به کلیه روستاهای استان بیش از هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که با وضعیت فعلی تامین اعتبار با مشکل می توان پیش بینی کرد که روستاهای فاقد آب که عمدتاً روستاهای پراکنده و فاقد منبع آب شیرین هستند، آبرسانی شود.

مشکلات دیگری مانند نبود راه های آسفالت و نداشتن برق، آبرسانی به این مناطق را دشوارتر کرده و باعث محرومیت بیشتر این روستاها شده هنوز هم سایر طرح ها و پروژه های دولتی مصوب در این شهرستان به علت عدم تامین اعتبار به طور کامل اجرایی نشده و مشکلات این شهرستان با توجه به ادعاهای مسئولین مبنی بر اجرای طرح ها و رفع مشکلات روستائیان همچنان پابرجا و به قوت خود باقی است.

هنوز هم کودکان روستایی جاسک رویای آب می بینند و به امید تعبیر خوابهایشان چشم به جاده می دوزند. بوی آب بوی بهشت را می دهد و نوشیدنش تمام دنیا را به آنها می بخشد. هنوز هم مادران قصه آب و باران را هر شب برای کودکانشان تکرار می کنند و کودکان از تصور آن سرمست به خواب می روند تا شاید روزی این آرزو را در بیداری ببینند.