مرجعیت دژ مستحکم و حافظ حقوق ملت عراق است/ حزب بعث به تاریخ پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، "سید عمار الحکیم" در گفتگو با شبکه تلویزیونی "الاتجاه" تاکید کرد هر کس بر فتنه طایفه ای حساب بازکند، در مسیر اشتباه گام بر می دارد.



حکیم خاطر نشان کرد نظام چند حزبی در عراق امروز اجازه تحمیل طرحها و برنامه های بیگانگان را بر ملت عراق نمی د هد و عراقی ها همواره نشان داده اند هر چه دخالتها در امور آنها افزایش یابد و تحرکات بر ضد امنیت وثباتشان تشدید شود، با قاطعیت بیشتری از حاکمیت کشورشان دفاع می کنند.



وی بار دیگر مواضع قبلی خود درباره بعثی ها را تکرار کرد و گفت : من هرگز از ورود بعثی ها به روند سیاسی عراق سخن نگفته ام، بلکه از ورود عراقی ها به روند سیاسی حرف زده ام، همچنین اعلام کردم بخش زیادی از مردم فرم وابستگی یا عضویت در حزب بعث را از روی اجبار امضا کرده بودند تا بتوانند به زندگی ادامه داده و فرصت شغلی در زمان رژیم بعثی سابق داشته باشند، بسیاری از این افراد با حزب بعث همسو نبودند و در ریختن خون عراقی ها نیز دست نداشتند، بنابراین نباید این دسته از افراد پس از گذشت هفت سال از سرنگونی رژیم سابق را تحت پیگرد قرار دهیم، زیرا چنین اقدامی منطقی و پذیرفتنی نیست.



حکیم تصریح کرد : اما مسئله بعثی های صدامی با دیگران تفاوت دارد، کسانی که به ملت عراق اهانت کرده و طرحها و برنامه هایی بر ضد عراق دارند، این بعثی ها بازوهای رژیم سابق بودند و همچنان از شش سال گذشته تا کنون به تحرکات بر ضد ملت عراق ادامه می دهند، گزارشهای دستگاههای امنیتی هم به دست داشتن این افراد در بسیاری از جنایتهایی که در عراق رخ می دهد، اشاره می کند، موضع ما در برابر این افراد، سخت و قاطع است و تسامح در برابر آنها امکان ندارد، زیرا آنها در گذشته و حال عامل بدبختی ها و مصایبی برای عراق بوده اند؛ بنابراین حزب بعثی هیچ جایگاهی نباید در عراق داشته باشد و ملت عراق هم هرگز با حضور آنها موافقت نخواهند کرد، اما عراقی هایی که از روی اجبار فرم عضویت در حزب بعث را در زمان دیکتاتوری سابق امضا کرده بودند و خدشه ای به عراق وارد نکردند، ما آنها را بعثی نمی دانیم و آنها را شهروندان عراقی می دانیم که می توانند فرصت زندگی داشته باشند.



حکیم درباره این سئوال که آیا رقابت در انتخابات آتی به رقابت میان احزاب دینی و لائیک منحصر خواهد شد یا اینکه رقابت طایفه ای خواهد بود اظهار داشت : معتقدم رقابت در انتخابات آتی، رقابت بر سر برنامه ها خواهد بود، زیرا بسیاری از ائتلافهای موجود، ائتلافهای مهم و ملی هستند که توانسته اند طرفهایی با گزارشهای مذهبی را متقاعد کنند در یک چارچوب واحد فعالیت کنند.



وی خاطر نشان کرد : کسانی که بر فتنه طایفه ای حساب باز کرده اند و خواهان جداسازی مردم بر اساس ایدئولوژیها و عقایدشان هستند، در مسیر اشتباه گام بر می دارند، ملت عراق امروز از برنامه ای حمایت می کند که بتواند هویت اسلامی و عربی خود را حفظ کند و گشایش واقعی میان طیفهای مختلف آن از یک سو و محیط منطقه ای و جامعه بین المللی از سوی دیگر به وجود آورد.



رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق درباره آینده ائتلافها با اکراد و آینده آنها گفت : معتقدم تمام عراقی ها از هر گرایشی، عراقی هستند و حق حضور و مشارکت در اداره کشور را دارند و مشارکت واقعی از نظر ما، بهره گیری از تمام این نیروها و توانمندیها است.



حکیم درباره نقش مرجعیت دینی در عراق و تاثیر آن بر انتخابات آتی خاطر نشان کرد : مرجعیت دینی، نماد تاریخ و دژ مستحکم و سوپاپ اطمینان برای ملت عراق و حافظ حقوق و هویت اسلامی مردم عراق است.



وی افزود: مرجعیت دینی در نجف اشرف در جزئیات روند سیاسی وارد نمی شود و این مسئله را به گروههای سیاسی موکول می کند و پیوسته نقش نظارتی داشته و طرح ملی عراق را مورد توجه قرار می دهد؛ ما رهنمودهای مرجعیت به ویژه درباره مشارکت در انتخابات را برای ایجاد تجربه جدید و تدوین قانون اساسی و همچنین فهرست باز انتخاباتی که گزینه های بیشتری به ملت عراق می دهد مورد توجه قرار داده ایم.



حکیم درباره اینکه آیا حرف آخر را در انتخاب فهرست مرجعیت می زند یا پارلمان عراق، گفت : معتقدم مرجعیت مورد احترام فراوان گروههای سیاسی با هر گرایشی است با این حال، مرجعیت هرگز از منابع شخصی حرف نمی زند، بلکه منافع عراق و عراقی ها را در نظر می گیرد و شکی نیست که توصیه های مرجعیت برای در پیش گرفتن فهرست باز برای انتخابات، تاثیر فراوانی بر گروههای سیاسی مختلف داشته و سبب تشویق آنها برای تصمیم گیری در این زمینه و تبدیل آن به قانونی در پارلمان عراق داشته است.