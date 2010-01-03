در مراحل پایانی دستیابی به آشتی ملی فلسطین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازهاآرتص،"خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در دیدار با مقامهای عربستانی خواستار همکاری کشورهای عربی برای حل بحران خاورمیانه شد.

وی در ادامه سخنان خود از این کشورها خواست تا در کنار مصر به ایجاد وحدت ملی در بین گروههای فلسطینی کمک کنند. مشعل در عین حال خاطر نشان کرد: ما در حال دستیابی به توافقهای نهایی درباره آشتی ملی هستیم.

این نخستین سفر یک مقام بلند پایه حماس به عربستان پس از انعقاد پیمان آشتی بین حماس و فتح در سال 2007 موسوم به "توافقنامه مکه" است. با این حال در پی بی نتیجه بودن تلاشهای ریاض برای حل اختلافات بین گروههای فلسطینی، اکنون مصر بر آن شده است تا پیش از برگزاری انتخابات فلسطین در ماه ژوئن بین این دو گروه آشتی برقرار کند.

به گفته مشعل، هنوز مسائلی وجود دارد که پیش از اجرایی شدن پیشنهاد مصر باید میان حماس و تشکیلات خودگردان حل و فصل شود. درهمین حال"عزام الاحمد" رئیس فراکسیون جنبش فتح درمجلس قانونگزاری فلسطین از پذیرش طرح مصر از سوی تشکیلات خودگردان خبر داده است.

خاطرنشان می شود سفر مشعل به عربستان که در راستای برقراری آشتی ملی در فلسطین ارزیابی می شود به فاصله چند روز پیش از دیدار مقامهای فلسطینی با "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه انجام می شود.