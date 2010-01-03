هیات بانک مرکزی از نهادهای مالی و بانکی ترکیه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو هماهنگی های به عمل آمده توسط معاونت نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول ریاست جمهوری، هیئتی به ریاست معاون اقتصادی و متشکل از مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی و مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، 7 تا 9 دی ماه سالجاری به ترکیه سفر کردند.

بر اساس این گزارش، در این سفر طی بازدید از سازمان برنامه ریزی ترکیه، نهاد نظارت بر بانک های ترکیه، بانک مرکزی ترکیه، وزارت خزانه داری و وزارت اقتصاد ترکیه، مذاکرات مهم و بسیار مفیدی با مقامات ذیربط نهادهای مزبور انجام گرفت.

همچنین در پی عزم دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری، در مورد نحوه پیگیری موارد مورد علاقه طرفین در زمینه های همچون بهره گیری از تجارب بانک مرکزی ترکیه در زمینه های سیاستگذاری پولی، رفرم پولی و کنترل تورم، حضور فعال ایران در نشست های ادواری بانک های مرکزی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و تبادل تجارب با نهاد نظارت بر بانک های ترکیه در زمینه های امور نظارت بر بانک ها، مورد توافق اولیه قرار گرفت.

همچنین بررسی اعلام ریال در وب سایت بانک مرکزی ترکیه به عنوان ارز مورد مبادله، تعیین یک چارچوب عملیاتی برای تامین مالی مشترک پروژه ها، بررسی امکان برقراری سیستم تسویه مبادلات فرامرزی، بررسی برگزاری سمینارهای مشترک در زمینه های پولی و بانکی، بررسی تسهیل همکاری های متقابل استانی در منطقه مرزی مشترک و بررسی رفع موانع مالی مربوط به تاسیس شهرک صنعتی مشترک را نیز می توان از توافقات بعمل آمده دیگر دانست.

گفتنی است، مقرر شد نحوه پیشرفت امور در زمینه های مورد علاقه طرفین با تنظیم دستور کارهای مشخص و از پیش توافق شده در آینده نزدیک از سوی طرفین دنبال شود.

دو انتصاب در بانک مرکزی

همچنین طی حکمی ازسوی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و به موجب مصوبه مورخ 22 آبانماه سالجاری، مجمع عمومی فوق العاده این بانک، سید محمود احمدی را به سمت دبیرکل بانک مرکزی منصوب کرد. پیش از این احمدی سمت معاون اداری و مالی این بانک را برعهده داشت. بهمن مسگرها نیز به سمت معاون اداری و مالی بانک مرکزی منصوب شد.