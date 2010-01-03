افزایش تعامل جنبلاط با همپیمانان سوریه/ تاکید بر سفر به دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این دیدار تاکید شد سفر ولید جنبلاط به دمشق در زمان و شرایط مناسب انجام خواهد شد.



این دومین دیدار میان وئام وهاب و ولید جنبلاط است ؛ جنبلاط از سرسخت ترین مخالفان سوریه از سال 2005 به شمار می رفت و وهاب هم از نزدیک ترین افراد به سوریه در لبنان به شمار می رود.



این دیدار که به طور مستقیم از تلویزیون لبنان پخش می شد در منزل وهاب در منطقه الشوف در جنوب شرقی بیروت انجام شد.



وهاب در این دیدار تاکید کرد جنبلاط قطعا به سوریه سفر خواهد کرد، او جرات بیان سخن حق را دارد و درهای سوریه هم به روی همه باز است.



وهاب همچنین از نزدیک شدن جنبلاط و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله به یکدیگر تمجید کرد و تاکید کرد : جنبلاط در کنار مقاومت باقی خواهد ماند.وی ابراز امیدواری کرد تفاهم راهبردی که حامی مقاومت و لبنان باشد میان رهبران درزی و شیعی به دست آید.



جنبلاط نیز بر سفر خود به دمشق در زمان و شرایط مناسب تاکید کرد.رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه از نشست فراگیر آشتی میان حزب وی و مسئولان حزب الله در روز یکشنبه آینده و دیدار با میشل عون رئیس جریان ملی آزاد و یکی از همپیمانان حزب الله در جریان هشتم مارس خبر داد که زمان آن را بعدا اعلام خواهد کرد.



وی پیش از این با میشل عون و سید حسن نصرالله و همچنین با سلیمان فرنجیه نماینده پارلمان لبنان در حضور میشل سلیمان رئیس جمهوری در بعبدا دیدار کرده بود.



جنبلاط پس از انتخابات پارلمانی لبنان در ژوئن 2009 جدایی از جریان 14 مارس را که در آن انتخابات به پیروزی دست یافته بود، اعلام کرده بود و ازآن زمان تلاشهای خود برای نزدیک شدن به حزب الله از مهمترین همپیمانان سوریه را آغاز کرده است.



وی در فاصله سالهای 2005 تا 2007 که جریان چهارده مارس، سوریه را به دست داشتن در ترورهای انجام شده در لبنان از جمله ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق وهمچنین جریان هشتم مارس را به فعالیت در مسیر منافع سوریه متهم می کرد، مواضع تندی بر ضد حزب الله و سوریه و شخص بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اتخاذ می کرد و اخیرا اذعان کرده بود برای سوریه فراموش کردن این موضعگیریها دشوار است.



سعدالحریری نخست وزیر دولت جدید لبنان که یکی از سران برجسته جریان چهارده مارس به شمار می رود 20 دسامبر سال گذشته میلادی برای اولین بار به سوریه سفر کرد؛ حریری جوان نیز دمشق را به قتل پدرش متهم کرده بود.

کد مطلب 1010792