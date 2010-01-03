طفره رفتن کاخ سفید از پاسخ صریح به مهلت یک ماهه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید از پاسخ صریح به مهلت تعیین شده از سوی ایران برای توافق در زمینه تبادل سوخت رآکتور تهران، طفره رفت.

"مایک همر" سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید بدون ارائه پاسخی روشن به درخواست ایران، پیشنهاد ارائه شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد مبادله اورانیوم با این کشور را پیشنهادی مناسب دانست.

وی درادامه مدعی شد: آژانس پیشنهاد متعادلی را بر روی میز قرار داده که تامین کننده نظر ایران بوده و از سوی قدرتهای بین المللی نیز حمایت می شود. همر در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ایران همچنان بر مواضع خود پافشاری می کند مدعی شد هیچ دلیلی برای کنار گذاشتن پیشنهاد آژانس وجود ندارد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران پیش از این مخالفت خود را با پیشنهاد مذکور اعلام کرده و در مقابل پیشنهاد دیگری را مبنی برمبادله اورانیوم کمتر غنی شده با اورانیوم با غنای 20 درصد درجزیره کیش ویا خرید اورانیوم مورد نیاز خود از یک کشور ثالث مطرح کرده است.

گفتنی است جمهوری اسلامی ایران تا پایان ژانویه سال جاری به غرب مهلت داد تا برای تامین سوخت راکتور تهران تصمیم ‌گیری کند و اگر چنانچه این امر اجرا نشود، تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

"منوچهر متکی" وزیر امور خارجه کشورمان روز شنبه هشدار داد اگر غرب نسبت به تامین سوخت رآکتور اتمی تهران تا پایان ماه ژانویه به توافقی با ایران دست نیابد، این کشور خود نسبت به تولید سوخت هسته‌ای این رآکتور تحقیقاتی اقدام می‌کند.