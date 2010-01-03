ارائه بیش از 6 هزار مشاوره در شورای حل اختلاف استان قزوین

فریدون پروینیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از مجموع 6 هزار و 309 مورد خدمات مشاوره‌ای، 3 هزار و 605 مورد به تنظیم دادخواست، یک‌ هزار و 662 مورد تنظیم شکوائیه، 796 مورد مشاوره و 246 مورد به تنظیم لوایح اختصاص داشته است.

وی افزود: در این مدت پرونده‌های کیفری یک‌ هزار و710 مورد، حقوقی 3 هزار و622 و خانواده 236 مورد بوده و741 مورد نیز به موضوعات متفرقه اختصاص داشته است.



رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان قزوین یادآورشد: در 9 ماهه سال گذشته تعداد 5 هزار و 95 مورد خدمات مشاوره‌ای به مراجعین ارائه شد که در مقایسه آمار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 24درصدی در ارائه مشاوره در واحد ارشاد و معاضدت روبرو بوده‌ایم.



به گفته پروینیان واحد ارشاد و معاضدت با بهره ‌گیری از کارشناسان حقوقی مجرب قبل از تشکیل پرونده و در راستای قضازدایی و جلوگیری از ورود پرونده‌های غیرضروری به دستگاه قضایی به مراجعین خدمات مشاوره‌ای رایگان می‌دهد.



پروینیان اظهار داشت: از آنجا که مراجعین به شورای حل اختلاف، اطلاع کافی در زمینه مسائل حقوقی نداشته و بسیاری از اوقات موضوعات مطروحه در دادخواست‌ها منطبق با مسائل موجود نیست و از این جهت دچار مشکل می‌شوند با مساعدت مشاوره حقوقی می‌توان این مشکلات را برطرف و آگاهی لازم را به مراجعین برای طرح دعوی متناسب با مشکل پیش آمده ارائه کرد.

رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان قزوین خاطر نشان کرد: با توجه به برر‌سی‌های صورت گرفته بیشترین موضوعات مربوط به پرونده‌های حقوقی مطالبه وجه، مطالبه خسارت، انحصار وراثت، فسخ قرارداد و پرونده‌های کیفری مربوط به مفقودی گوشی تلفن همراه، مفقودی چک و فحاشی و موضوعات خانواده هم الزام به تمکین، مطالبه نفقه و استرداد جهیزیه بوده است.