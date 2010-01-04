نشست هم اندیشی و تبادل تجربیات مدیران سایپا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست یکشنبه شب با حضورمحمد پوستین دوز مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا ، آرش کوشا مدیرعامل باشگاه سایپا و مدیران عامل پیشین باشگاه سایپا شامل ؛ مهدی دادرس ،دار غزنوی، منوچهر صالحی ، مهرداد هاشمی و حمید سجادی در محل هتل لاله برگزار شد.

در این نشست که با هدف تبادل تجربیات و استفاده از تجربیات مدیریتی مسئولان اسبق باشگاه سایپا برگزار شد، هر یک از اعضا نقطه نظرات خود را در خصوص وضعیت فعلی و راهکارهای مورد نظر برای دستیابی به اهداف بلند تر باشگاه را مطرح کردند.

پوستین دوز مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این نشست صمیمانه خواستار افزایش همکاری های متقابل سازمان تربیت بدنی و باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا به عنوان باشگاهی سازنده و در خدمت ورزش ملی شد.

همچنین حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی و مدیرعامل پیشین باشگاه سایپا طی سخنانی با بیان اینکه سایپا جزو سالم ترین و سازنده ترین باشگاههای کشور تلقی می شود که این شاخص در ارزیابی های سازمان به عنوان یک نکته برجسته یاد می شود و از اینکه از چنین مجموعه ای به سازمان تربیت بدنی معرفی شدم بسیار خوشحال هستم.

سجادی در عین حال تصریح کرد: سرمایه گذاری شرکت سایپا در بخش ورزش را طی سالهای گذشته بسیار چشمگیر بوده است که این سرمایه گذاری نقش بسزایی در کمک به ورزش کشور و قهرمانان بزرگی از باشگاه سایپا به تیم های ملی معرفی شدند که مایه افتخار آفرینی و سربلندی ورزش ملی ایران شده اند.

در ادامه این نشست صمیمانه که برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور اتفاق می افتد هر یک از مدیران عامل پیشین باشگاه سایپا به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود برای پیشرفت ورزش این باشگاه و برنامه ریزی های آتی پرداختند.