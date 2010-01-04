530 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی در خوزستان بیمه شدند

محمد روشن سالار در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با تاکید بر اینکه کشاورزان این استان تنها تا 15 دی ماه فرصت دارند به 150 کارگزاری بیمه محصولات کشاورزی در استان خوزستان مراجعه و نسبت به بیمه کردن محصولات خود اقدام کنند، افزود: برای بیمه کردن محصولات کشاورزی هیچ محدودیتی از سوی این امور اعمال نشده است.



وی عنوان کرد: پیش بینی می کنم در این فصل زراعی 800 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان خوزستان توسط استفاده کنندگان از آنها بیمه شوند.



استان خوزستان به علت شرایط اقلیمی مناسب، امکان کشت در چهار فصل سال را داراست و سالانه بیش از یک میلیون و 200 هزار هکتار از زمینهای این استان زیر کشت می ‏رود که از این میزان، 12 میلیون تن انواع محصول از جمله گندم، جو، کلزا، نیشکر و ذرت برداشت می‏شود.