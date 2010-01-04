۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۵۶

در 9 ماهه امسال؛

530 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی در خوزستان بیمه شدند

اهواز - خبرگزاری مهر: مسئول امور بیمه محصولات کشاورزی خوزستان از بیمه شدن 530 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی خوزستان از ابتدای فصل کشت محصولات پاییزی خبر داد.

محمد روشن سالار در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با تاکید بر اینکه کشاورزان این استان تنها تا 15 دی ماه فرصت دارند به 150 کارگزاری بیمه محصولات کشاورزی در استان خوزستان مراجعه و نسبت به بیمه کردن محصولات خود اقدام کنند، افزود: برای بیمه کردن محصولات کشاورزی هیچ محدودیتی از سوی این امور اعمال نشده است.
 
وی عنوان کرد: پیش بینی می کنم در این فصل زراعی 800 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان خوزستان توسط استفاده کنندگان از آنها بیمه شوند.
 
استان خوزستان به علت شرایط اقلیمی مناسب، امکان کشت در چهار فصل سال را داراست و سالانه بیش از یک میلیون و 200 هزار هکتار از زمینهای این استان زیر کشت می ‏رود که از این میزان، 12 میلیون تن انواع محصول از جمله گندم، جو، کلزا، نیشکر و ذرت برداشت می‏شود.

