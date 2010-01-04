حکم 10 بار اعدام قاتلان سریالی جنوب شرق استان تهران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، پاییز سال 1384 ماموران انتظامی از وجود جسدی در کانال آب منطقه قیامدشت مطلع شده و با اعزام به محل یافتن جسد، زن جوانی به نام "اکرم" را قربانی یک جنایت مرموز تشخیص دادند.

با

دستور قضایی مبنی بر انتقال جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات ماموران پلیس

آگاهی ورامین در این ارتباط آغاز شد و به فاصله حدود 18 ماه در همان سال و سال 1385 تا فروردین 1386، ماموران در جریان

قتل شش زن و دختر دیگر به نامهای "عذرا"، "کبری"، "بهاره"، "معصومه"، "فرح" و "نسیم" قرار گرفتند که پس از سرقت زیورآلات و اموال،

اجسادشان در کانال‌های آب محدوده جنوب شرق استان تهران رها شده بود

.

در تحقیقات اولیه مشخص شد که این

جنایت‌ها به صورت سریالی انجام شده و فرضیه‌های پلیس نشان ‌داد

که قربانیان پس از سوار شدن به یک خودرو، از سوی سرنشینان آن مورد حمله قرار

گرفته و به قتل رسیده‌اند

.

شاکیان آمدند

، متهمان دستگیر شدند

جستجوی گسترده پلیس برای دستگیری عامل یا

عاملان این جنایت‌ها ادامه داشت، تا اینکه 12 زن و دختر با حضور در دادسرا، با

ارائه شکایتی عنوان کردند که پس از سوار شدن داخل یک خودروی پیکان، از سوی

سه

سرنشین آن مورد آزار و اذیت قرار گرفته و پس از سرقت اموالشان، در

بیابان‌های اطراف رها شده‌اند. در پی این شکایت‌ها و چهره ‌نگاری از

سرنشینان خودروها، ماموران ردپای سه برادر شرور و سابقه‌دار به نام‌های

"علیرضا"، "امیر" و "حمیدرضا" را در قتل‌های سریالی شناسایی و با دستور دادستان

شهرستان ورامین و قاضی پرونده‌ها، آنها را در اقدامی ضربتی دستگیر کردند

.

سه

برادر متهم در تحقیقات اولیه منکر جنایت و آزار و اذیت

زنان و دختران شدند، اما در بازرسی از محل سکونت آنها مقادیر زیادی اموال

قربانیان سریالی کشف و ضبط شد

.

اعترافات متهمان

پس از آنکه راه فرار بر متهمان بسته شده و اصل جنایات آنها ثابت شد، سه متهم اعتراف کردند که چندی پیش به بهانه حمل مسافر، زنان و دخترانی را که طلا به همراه داشتند شناسایی کرده و بعد از کشاندن آنها به یک دامداری، با همدستی سرایدار آنجا که جوانی به نام "دولت خان" و از تبعه افغانستان است، آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده و در صورت مقاومت به قتل می‌رساندند که در این جنایت‌ها، "علیرضا" - برادر بزرگتر - نقش اصلی را داشت .

در پی این اعترافات، سرایدار متهم نیز دستگیر شد و

پرونده متهمان پس از بازسازی صحنه قتل هفت زن و دختر، با صدور کیفرخواست به

شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد

.

با محاکمه متهمان، مشخص شد "علیرضا" - سرکرده باند - پس از جدایی همسرش تصمیم گرفته از زنان و دختران انتقام بگیرد

.

10 بار اعدام برای قاتلان سریالی

با دفاعیات متهمان و شکایت 12 شاکی پرونده در دادگاه کیفری استان تهران، قاضی و چهار مستشار این دادگاه، رای قانونی خود را در این ارتباط صادر کردند و متهم ردیف اول (علیرضا) ‌به اتهام قتل هفت زن و دختر، آدم‌ربایی، سرقت و تجاوز به عنف، به هفت بار قصاص، یک بار اعدام، 20 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد .

متهم ردیف دوم (امیر) به اتهام مباشرت در

آدم‌ربایی و تجاوز به عنف و سرقت، به یک بار اعدام، 20 سال زندان و 74

ضربه شلاق محکوم شد و متهم ردیف سوم (دولت‌خان) - که تبعه افغانی است

-

به اعدام محکوم شد

.

قضات رسیدگی ‌کننده به این پرونده برای متهم

دیگر

پرونده (حمیدرضا) به دلیل نقشی که در جرایم دیگر برادران خود داشت، مجازات

زندان در نظر گرفته اند

.

اجرای حکم در حضور اولیای دم

با تایید حکم دادگاه این متهمان تجاوز به عنف در دیوان عالی کشور، پرونده برای اجرای احکام به دادسرای جنایی تهران ارسال شد و موعد اجرای 10 بار اعدام و ضربات شلاق آنها، 14 دی 1388 در شهرستان ورامین تعیین شد.

همزمان با طلوع آفتاب امروز - دوشنبه - قاتلان سریالی جنوب شرق استان تهران در زندان خورین ورامین با حضور دادستان شهرستان، اولیای دم، جمعی از خبرنگاران و عکاسان رسانه های گروهی و مسئولان اجرای احکام، با پاهای لرزان به پای چوبه دار رفته و طناب مجازات به گردن آنها آویخته شد تا درس عبرتی برای متجاوزان به عنف و جانیان باشد.