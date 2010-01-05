پیشنهادات دانشگاهی خوزستان برای طرح در سفر هیئت دولت آماده شد

مرتضی زرگر شوشتری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به در پیش بودن سفر رئیس جمهور و هیئت وزیران به استان خوزستان اظهار داشت: پیشنهادات متعددی از سوی روسای دانشگاه ‌های استان مطرح و در نشست با استاندار جمع بندی شد که در قالب مصوبات درون استانی مشخص شدند.

وی عمده مصوبات و پیشنهادات را در بخش فضای آموزشی، کمک آموزشی و خوابگاهی عنوان کرد و افزود: تلاش می کنیم با تصویب این پیشنهادات و اجرای مصوبات در این شاخصها به متوسط سرانه کشوری دست یابیم.

زرگر شوشتری از جمله پیشنهادات دانشگاه‌ های استان خوزستان را اختصاص حداقل 70 درصد از بودجه پژوهشی از محل درآمدهای عملیاتی صنایع و دستگاه‌های درون استان به دانشگاه‌های خوزستان، اختصاص سه هزار میلیارد ریال برای توسعه فضاهای آموزشی، کمک آموزشی و خوابگاه ‌ها، پیش بینی بودجه برای طراحی و احداث پارک علم و فناوری خوزستان، تصویب دانشکده حقوق و علوم قضایی در شوشتر برای تربیت قضات و فراهم کردن امکانات رفاهی برای کاروانهای راهیان نور دانشجویی عنوان کرد.

وی بیان کرد: این پیشنهادات در کارگروه دیگری طرح و بررسی و سپس نهایی می‌شود از این رو امکان تغییر در آنها وجود دارد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه تامین امکانات فرهنگی در دانشگاه‌ها یکی از دغدغه‌های جدی بخش آموزش عالی استان است، گفت: وزارت علوم قصد دارد با کمک و استفاده از منابع بیرون از وزارتخانه و با هماهنگی بنیاد مستضعفان و جانبازان که اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده، بخشی از امکانات فرهنگی دانشگاه‌ها را تامین کند.

زرگر شوشتری ضمن قدردانی از بنیاد مستضعفان برای انجام اقدامات فرهنگی در دانشگاه‌ها، از مدیران این سازمان خواست به دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان یک دانشگاه مادر در منطقه توجه کرده و بخشی از امکانات و منابع مالی فرهنگی را به این سو هدایت کنند.

وی با اشاره به اینکه تنها نزدیک به 45 درصد طرح جامع دانشگاه شهید چمران اهواز مصوب سال 1353 اجرا شده است، اظهار امیدواری کرد که در سومین سفر استانی هیئت دولت به خوزستان که با رویکرد فرهنگی اجتماعی انجام می شود، با تخصیص اعتبار و برنامه ریزی در یک دوره زمانی معقول طرح جامع دانشگاه به طور کامل به اجرا در آید.