آرش میراسماعیلی که نتوانست در روز برگزاری مجمع فدراسیون جودو (شنبه - 12 دیماه) در سالن محل برگزاری حضور پیدا کند و پشت در ماند با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: من به عشق مردم در میادین جهانی و آسیایی مبارزه کردم و مدال گرفتم و اکنون باید کسانی شرمنده باشند که با قهرمانان ورزش این مرز و بوم با بی احترامی برخورد می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه عده ای در سازمان تربیت بدنی برای ورزش این مملکت نسخه می پیچند که منافع خود را در کنار ماندن قهرمانان ملی ورزش کشور می دانند.

وی با انتقاد از بیرون ماندن چهره های ماندگار ورزش ایران گفت: برادران خادم ،هادی ساعی، علیرضا دبیر، عباس جدیدی و یا دیگر المپین ها که با هزینه های سنگین بیت المال تجربه کسب کرده و سابقه خوب مدیریتی دارند اکنون کجا هستند؟ چسبیده هایی که به دنبال منافع شخصی خود هستند اجازه نمی دهند امثال من وارد عرصه ورزش شوند.

دارنده چهار مدال طلا و برنز جهان در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر گفت: عده ای معلوم الحال نمی خواهند من در جودو باشم. ولی من با افتخار خود را یک جودوکار می دانم که هیچ کس نمی تواند مرا از عشقم که همان جودو و تاتامی و لباس جودو است دور کند.

عضو پیشین تیم ملی جودو ایران در ادامه خاطرنشان کرد: بهترین سالهای زندگی ام را روی تاتامی جودو گذراندم و هر چه دارم از دعای خیر مردم است و خوشحالم که دین خود را با کسب بیش از 10 مدال جهانی و آسیایی به همین مردم ادا کردم.

سرمربی سابق تیم ملی در پاسخ به این پرسش که آیا گرایشات سیاسی او باعث چنین برخوردی بود گفت: من برای حضور در انتخابات با سعیدلو دیدار کردم و او به بهانه حمایت از حضور قهرمانان در عرصه ورزش از ثبت نام من استقبال کرد ولی در عمل خلاف ادعای آنها ثابت شد و اگر دلیل آن سیاسی باشد خیلی دردناک خواهد بود.

میراسماعیلی درپایان گفت: رضازاده و دایی از افتخارات ورزش ایران اسلامی هستند و باید دقت کنند تا نردبان ترقی دیگران نشوند. من که چند سالی است عضو مجمع بوده ام می دانم که انتخابات انتصابی است.

آرش میراسماعیلی برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون جودو ثبت نام کرد اما به دلیل نداشتن مدرک کارشناسی و نرسیدن به سن کامل 30 سالگی صلاحیتش تایید نشد. ضمن اینکه روز شنبه و به هنگام برگزاری مجمع فدراسیون جودو در محل آکادمی ملی المپیک از حضور وی در سالن جلوگیری شد و قهرمان جودو جهان پشت در ماند!