وضعیت خط کشی خیابانها و معابر شهر مشهد مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ حمیدرضا جعفری شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی افزود: حجم وسایل نقلیه ای که در ایام نوروز و تابستان به شهر مشهد سفر می کنند زیاد است که در این رابطه باید اقدامات مناسبی قبل از شروع تعطیلات رسمی و ایام نوروز برای وضعیت خط کشی خیابانهای سطح شهر مشهد صورت پذیرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی، خواستار تعیین وضعیت طرح ترافیکی مشهد قبل از آغاز ایام تعطیلات شد و اظهار داشت: دیر اعلام شدن وضعیت طرح ترافیکی در مشهد موجب شده است که زائرین در هنگام سفر و زمان ورود به طرح ترافیکی با این وضعیت روبرو شوند که در این راستا اطلاع رسانی استانی نمی تواند پاسخگوی این موضوع باشد و این امر نیازمند اطلاع رسانی کشوری است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر در این رابطه مجوزهای ترددهای محدوده های ترافیکی مشهد در مبدا به فروش رسد می تواند نقش موثری برای اطلاع رسانی زائرین داشته باشد.

وی اطلاع رسانی مسیرهای حرکت برای زائران را از دیگرعوامل موثر در کاهش ترافیک مشهد عنوان کرد و افزود: اطلاع رسانی مسیرهای حرکت از مبدا می تواند گام موثری در بالا بردن آگاهی های زائران برای ترددهای درون شهری قبل از ورود به شهر داشته باشد که این اقدام می تواند از طریق ارائه نقشه و مسیرهای حرکت درون شهری مشهد برای زائران از مبدا و قبل از ورود به شهر صورت گیرد.