زمان در صف جایگاههای CNG می سوزد/ CNG در بوته آزمان و خطا

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سیاستهای محوری دولت نهم متنوع سازی سبد سوخت خودروها، کاهش سهم بنزین در این سبد سوختی و افزایش سرانه مصرف CNG در کشور بود.

از این رو رئیس جمهور در سال 1386 ساخت یکهزار و 800 جایگاه CNG را به وزارت نفت ابلاغ کرد و بلافاصله با دستور غلامحسین نوذری وزیر وقت نفت ( دی 1386) برای سازماندهی فعالیتهای مرتبط با ساخت و بهره برداری از جایگاههای تک منظوره CNG و تبدیل کارگاهی خودروهای دوگانه سوز شرکت "گازخودرو" را به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران ایجاد شد.

شرکت گازخودرو هم با مشارکت 30 شرکت گاز استانی در دو سال گذشته نزدیک به 580 جایگاه جدید تک منظوره CNG را در مدار بهره برداری قرار داد ضمن آنکه هم اکنون ساخت 540 جایگاه تک منظوره CNG نیز در دست اقدام است.

اما با گذشت دو سال از تاسیس شرکت گازخودرو، اخیرا با دستور سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت در اقدامی تصمیم به انحلال شرکت گازخودرو و ادغام این مجموعه با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گرفته شده است.

در همین حال در حالی که از روز گذشته 12 دی ماه به طور رسمی فعالیتهای شرکت گازخودرو به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تفویض شده است اما تاکنون هیچکدام از مسئولان وزارت نفت گزارشی کارشناسی شده ای در مورد ویژگیها و مزیتهای این تغییر ساختاری منتشر نکرده اند.

فقدان طرح جامع ساخت و توسعه جایگاههای CNG

به گزارش مهر، هم اکنون یکی از مهمترین مشکلات پیش روی ساخت و توسعه جایگاههای CNG در کشور فقدان وجود یک طرح جامع برای توسعه جایگاههای CNG در سطح کلان وزارت نفت است.

نبود این طرح جامع CNG موجب شده است که ساخت جایگاههای CNG در هر منطقه متناسب با تعداد خودروهای گاز سوز انجام نشود به طوری که هم اکنون زمان سوختگیری خودروهای گاز سوز در کلان شهرها به بیش از 60 دقیقه افزایش یافته است و این در حالی است که فعالیت برخی از جایگاههای راه اندازی شده در مسیرهای بین شهری و شهرهای کوچک فاقد توجیه اقتصادی لازم است.

از این رو پیش بینی می شد که مسئولان وزارت نفت برای سامان دهی جایگاههای CNG و کاهش زمان سوخت گیری به جای تغییرات فرسایشی ساختاری، اقدام به تدوین برنامه جامعی برای پراکندگی جغرافیایی ساخت جایگاهای CNG کنند.

بر این اساس با توجه به کاهش احتمالی سهمیه بنزین خودروها از سال آینده و تولید روزافزون خودروهای گاز سوز، قطعا تقاضا برای CNG افزایش می یابد که با توجه به برنامه ریزیهای کنونی وزارت نفت برای سامان دهی جایگاههای CNG، زمان سوختگیری خودروهای گاز سوز افزایش بیشتری خواهد یافت.

عدم تناسب بین تولید خودروی گاز سوز و ساخت جایگاه CNG

از ابتدای سالجاری تا ابتدای دی ماه امسال نزدیک به 280 هزار دستگاه خودروی گاز سوز در کارگاه ها و شرکتهای خودرو ساز تولید و به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه شده است، همچنین هم اکنون تعداد خودروهای گاز سوز کشور به بیش از یک میلیون و 680 هزار دستگاه افزایش یافته است.

تحصیل زمین مناسب، عدم مشارکت بخش خصوصی، تکنولوژی وارداتی توربوکمپرسورها و برخی از تجهیزات از مهمترین چالشهای پیش روی برای ساخت و توسعه جایگاههای CNG در کشور است اما شرکتهای خودرو ساز داخلی بدون رعایت تناسب بین تولید خودرو و ساخت جایگاه اقدام به تولید و تبدیل خودروهای گاز سوز می کنند.

رشد تولید خودروهای گاز سوز در دو سال اخیر نیز به گونه ای بوده است که جایگاه ایران را از رتبه ششم در سال 1387 به رتبه سوم دنیا در دی ماه سالجاری پس از آرژانتین ارتقا داده است، اما جایگاه ایران در بخش ساخت و توسعه جایگاههای CNG در این دو سال کماکان در رتبه ششم دنیا قرار دارد.

در نهایت فقدان یک استراتژی و هماهنگی مشخص بین وزارت نفت، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و شرکتهای خودروساز (وزارت صنایع و معادن) به عنوان متولیان توسعه صنعت CNG موجب شده که آزمون و خطاهای متعدد در این بخش، مردم با مشکلات زیادی برای تامین سوخت مورد نیاز خودروهای گازسوز مواجه شوند.