تسهیلات بانک توسعه اسلامی برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهروز علیشیری اظهار داشت: به منظور اجرای " پروژه جمع آوری فاضلاب شهرهای قم و کاشان" تقاضایی از سوی وزارت نیرو به سازمان سرمایه گذاری جهت استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی مطرح شد که در نتیجه آن پروژه فوق توسط هیئت اعزامی از سوی بانک توسعه اسلامی در سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بانک توسعه اسلامی در دویست و شصت و سومین جلسه هیئت مدیره اجرایی خود که در تاریخ 22 آذر سال جاری برگزار شد، اعتباری به مبلغ 70.4 میلیون یورو به شرکت آب و فاضلاب شهر قم و 62.71 میلیون یورو به شرکت آب و فاضلاب کاشان به شیوه " استصناع " ( یکی از عقود بانکداری اسلامی) با دوره ساخت 4 ساله و بازپرداخت 11 ساله، برای اجرای پروژه ها اختصاص یافت.

به گفته علیشیری، نرخ سود این تسهیلات سالیانه 5.1 درصد می باشد و اقساط بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات به صورت 22 قسط متوالی در قالب اقساط 6 ماهه قابل پرداخت خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: فعالان اقتصادی برای آشنایی با تسهیلات بانک توسعه اسلامی به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سرمایه گذاری به آدرس www.investiniran.ir مراجعه کنند.

با اقدامات سازمان سرمایه گذاری به عنوان نقطه کانونی بانک توسعه اسلامی در کشورمان، بسیاری از پروژه های تولیدی، صنعتی و توسعه ای از تسهیلات بانک توسعه اسلامی مورد بهره برداری قرار گرفته است.