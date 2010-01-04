به گزارش خبرنگار مهر، موسسه نسل آفتاب که جمعی از نخبگان ورزش و هنر را به عنوان هیئت موسس معرفی کرده است برای سومین سال با همکاری سازمان تربیت بدنی اقدام به انتخاب و معرفی بازیکنان، مربیان و مدیران برتراخلاق ورزش کشورکرده است. این افراد روز جمعه (18 دی‌ماه) طی مراسمی معرفی خواهند شد.

هادی ساعی دبیر همایش فرزاندان آفتاب امروز (دوشنبه) در جمع نمایندگان رسانه‎های گروهی با اشاره به معیارهای درنظرگرفته شده برای انتخاب افراد برتر گفت: تحصیلات آکادمی و فعالیت‎های علمی، عناوین و سوابق قهرمانی، مقبولیت و محبوبیت اجتماعی، مشارکت درفعالیت‎های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، رعایت روحیه پهلوانی، حفظ منافع مذهبی و ملی در میادین داخلی و خارجی فاکتورهایی هستند که آنها را برای انتخاب افراد مورد نظر لحاظ کرده‎ایم.

وی با اشاره به مراحل سپری شده برای معرفی 43 کاندیدای اصلی انتخاب برترین‎های اخلاق ورزش کشور یادآور شد: در مرحله اول که تقریبا با مشارکت همه قشرها و حتی مردم عادی برگزار شد 3700 نفر کاندیدا شدند. مرحله دوم این نظرسنجی تخصصی‎تر و باحضور افراد نزدیک به ورزش برگزار شد. و در نهایت مرحله سوم و اصلی آن با تشکیل هیئت داوران به انجام رسید تا نامزدهای اصلی سومین همایش فرزاندان آفتاب معرفی شوند.

دبیر همایش نسل آفتاب تاکید کرد: تمام سعی ما بر این است تا بعد اخلاقی ورزش را پررنگ‎‌تر از همیشه کنیم. به هر حال ورزش ایران بر اساس اخلاق، جوانمردی و فتوت پایه گذاری شده است. نباید بعد قهرمانی موجب نادیده گرفته شدن ارزش‎های اخلاقی شود.

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ساعی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: جوایز نقدی نیز برای بهترین‎های اخلاق ورزش ایران در نظر گرفته شده است که ترجیح می‎دهیم تا زمان برگزاری همایش مبلغ آن عنوان نشود. البته سال گذشته سفر معنوی حج برای برگزیدگان در نظر گرفته شد که در ایام نوروز انجام شد.

دبیر همایش فرزاندان آفتاب همچنین از اضافه شدن فاکتورهای جدید بهترین‎ها برای سال آینده خبر داد و گفت: سعی ما بر این است که از دور چهارم به بعد همایش فرزاندان آفتاب، بهترین‎های رسانه‏های خبری در حوزه خبر و عکس را هم انتخاب کنیم. ضمن اینکه از معرفی بازیکنان برتر رده‏های پایه هم غافل نخواهیم بود.

آرش میراسماعیلی مدیر عامل موسسه نسل آفتاب دیگر شرکت‎کننده در نشست امروز بود. وی اظهارداشت: از بدو تاسیس موسسه به دنبال این بودیم تا حد توان به حوزه اخلاق و فرهنگ ورزش ورورد داشته باشیم. مدعی نمی‎شویم که طی دو دوره گذشته هیچ نقطه ضعفی نداشتیم. اما به صراحت می‎گویم این مراسم تاثیر لازم را بر ورزش داشته است.

وی با تاکید بر توجه ویژگی‎های اخلاقی برای انجام گزینش‎های نهایی گفت: سال اول تصور همه بر این بود که افراد بر اساس معیارهای فنی انتخاب خواهند شد. در حالیکه این فاکتور در درجه پایین‎تری از اهمیت قرار دارد. در مجموع هدف این است که جنبه ارزش‏های اخلاقی و فرهنگی ورزش را تقویت کنیم.

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اسامی نامزدهای مرحله نهایی نظرسنجی سومین همایش فرزاندان آفتاب به شرح زیر اعلام شده است:

برترین‎های بخش مردان:

ورزشکاران برتر: حسین اوجاقی (ووشو)، کریم باقری و خسرو حیدری (فوتبال)، مهدی تقوی (کشتی آزاد)، احسان حدادی (دو ومیدانی)، حمید سوریان (کشتی فرنگی)، نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)، یوسف کرمی (تکواندو)، احسان قائم‎قامی (شطرنج) و صمد نیکخواه بهرامی (بسکتبال)

مربیان برتر: علی دوستی ‎مهر (تیم فوتبال نوجوانان)، بهمن رضایی (دو ومیدانی)، حسین معدنی (والیبال)، رضا مهماندوست (تکواندو) و غلامرضا محمدی (کشتی)

مدیران برتر: جعفر جعفری (مقاومت سپاسی شیراز)، محمدرضا ساکت (سپاهان اصفهان)، علیرضا سهرابیان (دانشگاه آزاد) و کاظم یزدانی (مقاومت سپاسی شیراز)

برترین‏های بخش بانوان:

ورزشکاران برتر: لیلا ابراهیمی (دو ومیدانی)، آتوسا پورکاشیان (شطرنج) و سارا خوش جمال فکری (تکواندو)

مربیان برتر: فرشته احدیانی (شنا)، طناز حسینیون (دو ومیدانی)، فرانک طیاری (بسکتبال) و زهرا لیموچی (تنیس روی میز)

مدیران برتر: رباب شهریان (مدیر کل توسعه ورزش بانوان)، مهین فرهادی‎زاده (قایقرانی) و هانیه کرمی (شطرنج)



داوران برتر در دو بخش مردان و زنان: ابراهیم امامی (کشتی)، روشنک طبری (شطرنج) و سعید مظفری‎زاده (فوتبال)

روسای برتر فدراسیون‎ها: سید مهدی پولادگر (تکواندو)، محمود خسروی‎وفا (جانبازان و معلولان)، احمد دنیامالی (قایقرانی)، مهدی طالب‎پور (ورزش های دانشگاهی) و مهدی علی‎نژاد (ووشو)

مدیران کل تربیت بدنی استان‏ها: شروین اسبقیان (اردبیل)، افشین داوری (خراسان رضوی)، دادخدا شاهوزهی (سیستان و بلوچستان)

ورزشکاران برتر جانباز و معلول: عبدالرضا جوکار (پرتاب نیزه)، نرگس خزایی (تنیس روی میز) و محمدرضا میرزایی (دو ومیدانی)

43 کاندیدای معرفی چهره‎های برتر اخلاق ورزش کشور از میان برگزیدگان مرحله دوم نظرسنجی که 114 نفر در 10 بخش بودند، انتخاب شدند. مصطفی هاشمی طبا، سیدجلال یحیی‌زاده، مهدی طالب‎پور، امیررضا خادم، زمانی، شعبانی، زمان آبادی، عبدالحمید احمدی، آقامیر و آرش میر اسماعیلی افرادی هستند که در قالب هیئت داوران 43 کاندیدای نهایی را انتخاب کردند.

سومین همایش فرزندان نسل آفتاب 18 دی‏ماه در سالن همایش‏های بین‏المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.