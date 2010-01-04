طرح مطالعاتی مدیریت پسماند در شهرکهای صنعتی خوزستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این طرح در راستای اجرای قوانین محیط زیستی و باتوجه به مضرات پسماند صنعتی برای اجرا در تمامی شهرکهای صنعتی استان مطالعه شد.

طرح مدیریت پسماند صنعتی در شهرکهای صنعتی استان خوزستان به صورت الگو در سه شهرک صنعتی شماره 2 و 3 و 4 شهرستان اهواز به زودی اجرا خواهد شد.

کار مطالعاتی اجرای این طرح محیط زیستی توسط کارشناسان فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان اجرا شده که با اجرای آن واحدهای صنعتی موظف به تهیه و نصب ظروف استاندارد برای جمع آوری پسماند و ضایعات صنعتی حاصل از تولید با هدایت شرکت شهرکهای صنعتی استان و در ادامه با مدیریت هئیت امنای مستقر در شهرکها اجرا خواهد شد.

هزینه اجرای این طرح در دراز مدت از طریق پرداخت شارژ واحدهای صنعتی قابل تامین است.

هدفمند و مکانیزه کردن بوستانهای شهرکهای صنعتی و تجهیز فاضلابهای شهرکهای صنعتی به منظور استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز از دیگر برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان در راستای رعایت اصول محیط زیستی و بهینه سازی مصرف آب است.