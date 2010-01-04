گزارش اختصاصی مهر از دستاوردهای محققان ایرانی خارج از کشور در2009

به گزارش خبرنگار مهر، پیشرفتهایی که در سال 2009 در جهان علم و فناوری به وجود آمدند مدیون تلاش خستگی ناپذیر دانشمندان و محققان سراسر جهان است که بدون توجه به ملیت و جنسیت از آنها و مطالعاتشان در زمینه های مختلف علمی استفاده می شود.

خوشبختانه طی سال گذشته دانشمندان ایرانی که در کشورهای مختلف جهان سکونت دارند حضوری درخشان در میادین علمی جهانی در تمامی رشته ها از خود نشان داده اند و ابداعات و اکتشافات آنها گوشه های متفاوتی از علم جهان را به سوی پیشرفت سوق داده است. در ادامه نگاهی گذرا بر تلاش دانشمندان ایرانی خارج از کشور طی سال 2009 میلادی در زمینه های مختلف علمی خواهیم داشت. در اولین قسمت به دستاوردهای محققان ایرانی در حوزه تکنولوژی و انرژی می پردازیم و در قسمت دوم بحش ژنتیک و پزشکی منتشر خواهد شد.

تکنولوژی و انرژی

1- بهرام جلالی

- در ماه های اولیه سال 2009 پروفسور بهرام جلالی پرفسور دانشگاه کالیفرنیا به همراه تیم تحقیقاتی اش دوربین عکاسی با نام Steam را ابداع کرد که عنوان سریعترین سیستم تصویربرداری جهان را با توانایی عکاسی در کمتر از نیم بیلیونیم ثانیه به خود اختصاص داد. در واقع این دوربین می تواند به منظور بررسی دقیق فعالیتهای سلولی و نرونها در یک ثانیه بالغ بر 6 میلیون تصویر را ثبت کند.

جلالی در همین سال با ارائه تعدیل کننده پلیمر با پهنای باند بالا که می تواند برای شبکه های ارتباطی نوری 100 گیگابایتی مورد استفاده قرار گیرد به دستاوردی جهانی دست پیدا کرد. این سیستم با نام LX8900 به منظور بهبود عملکرد پهنای باند، کاهش تجهیزات و کاهش انرژی مصرفی در تجهیزات ارتباطی 100 گیگابایتی طراحی و ارائه شده است. مواد پلیمر تولید شده در سطوح ملکولی تنظیم شده اند و به همین دلیل می توانند عملکرد مناسبی در فعالیتهای الکترونوری داشته باشند.





2- میثم قوانلو

- میثم قوانلو از دانشگاه جورجیا دیگر دانشمند ایرانی است که سیستم کنترل زبانی را برای کمک به افراد معلول و ناتوان حرکتی ابداع کرد. این ابزار با کمک دو حسگر قطعه مغناطیسی پنج میلیمتری که بر روی زبان فرد قرار می گیرد را ردیابی می کند. این حسگرها که به شکل هدفونی بر روی سر بیمار قرار می گیرد نوسانات شدت میدان مغناطیسی را در هنگام حرکت زبان محاسبه کرده و سیگنالهای دریافتی را به رایانه انتقال می دهد. این سیگنالها سپس به عمل مورد نظر فرد ترجمه می‌شوند.





3- وحید صندوق دار

- ساخت ترانزیستور نوری با استفاده از یک تک مولکول از دیگر ابداعات قابل توجه ایرانیان در سال 2009 است که توسط وحید صندوق دار پروفسور لابراتوار شیمی فیزیک موسسه ETH زوریخ ارائه شده است. این ترانزیستور نقشی حیاتی در بهبود قدرت CPU در رایانه های آینده به عهده خواهد داشت.

4- شهرام ایزدی

- شهرام ایزدی دانشمند و محقق ایرانی شرکت مایکروسافت در انگلستان نیز با تلاش خود طی سال 2009 سعی در بهبود تعامل انسان و رایانه در قالبی طبیعی تر داشت و در این راستا تا کنون موفق به ارائه میز لمسی و سطحی هوشمند شده است که می تواند دسترسی به اطلاعات را در شیوه ای کاملا جدید امکانپذیر سازد. این سطح هوشمند نور مادون قرمز را تابش داده و بازتاب آن را از انگشتها و یا هر سطح دیگری که بر بالای آن قرار گرفته باشد، ردیابی می کند و به این شکل امکان انجام عملیات مختلف رایانه ای بر روی سطح نمایشگر را به وجود می آورد. تحولی که ایزدی در نحوه ارائه اطلاعات به وجود آورده است - Second Light - از پروژکتور ثانویه و یک منتشر کننده برای افزوده لایه ای فیزیکی از اطلاعات به صفحه برخوردار است.





5- بابک پرویز

- دکتر بابک پرویز دانشمند ایرانی دانشگاه واشنگتن که دو سال قبل اولین نمونه آزمایشی لنز بیونیک را ساخت. ابداعی که به عنوان یکی از برترینهای سال 2008 انتخاب شد توانست با هدف تحقق فیلمهای علمی تخیلی به واقعیت این لنز را در سال 2009 آزمایش کند. لنزی که با آن می توان در آینده بدون نیاز به رایانه پست الکترونیک را کنترل و به عکسها نگاه کرد. این لنز از "ال. ای. دی" و میکرو اجزایی چون آنتنهای مینیاتوری شده، حسگرهای زیستی و مدارات نیمه شفاف تشکیل شده و قادر است تصاویری مجازی را در میدان بینایی کسی که از آن استفاده می کند بسازد. این لنز بیونیک یک دستگاه کاملا های- تک و قابل حمل است که می تواند برای انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.

6- طناز حریرچیان

- طناز حریرچیان دانشجوی دکتری دانشگاه پوردو طی مطالعات خود توضیح روشنی از جوشیدن مایع در کانالهای سرد کننده ارائه کرد که می تواند پیشرفتی بزرگ در مسیر تولید سیستمهای خنک کننده قطعات الکتریکی خودروها به شمار رود. وی طی تحقیقات قابل توجهی مدلی جدید برای بهبود سیستمهای خنک کننده تراشه های الکترونیکی موجود در قطعات خودروهای هیبریدی ارائه کرد.





7- نوید زرگری

- دکتر نوید زرگری که به عنوان مخترع سال اونتاریو کانادا انتخاب شده است دستاوردی ارائه کرده است که در توسعه فناوری موتور ولتاژ متوسط بدون ترانسفورماتور، فناوری که می تواند بهره وری در استفاده از سوخت و پایداری در صنایع افزایش دهد نقش قابل توجهی ایفا کرده است. دکتر نوید زرگری از شرکت خودروسازی Rockwell در مراسم جوایز نوآوری 2009 در تورنتو به دلیل نقش مهم در توسعه فناوری موتور ولتاژ متوسط بدون ترانسفورماتور فناوری که می تواند بهره وری در استفاده از سوخت و پایداری در صنایعی مانند نفت و گاز، تجهیزات نیرو، معدن سیمان، و آب و پسماندهای آب را افزایش دهد به عنوان دانشمند و مخترع برتر سال در اونتاریو انتخاب شد.





8- اشکان وزیری

- اشکان وزیری محقق ایرانی دانشگاه نورث وسترن که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف است در میان 38 برنده دیگر موفق شد بخشی از جایزه بزرگ برنامه محققان جوان نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا را به خود اختصاص داده و به موفقیتهای خود بیفزاید. وی در برنامه تحقیقاتی محققان جوان نیروی هوایی در آمریکا موفق به کسب بخشی از جایزه 14.6 میلیون دلاری شد. وی با استفاده از جایزه نقدی خود بر روی "واسطهای بیولوژیکی برای ساختارهای هیبریدی" به مطالعه و تحقیق خواهد پرداخت.





9- محمد طاهرزاده

- محققان ایرانی دانشگاه سوئد در هنگام مطالعه بر روی امکانات استفاده از بازیافت پسماندها موفق به یافتن منبعی دور از ذهن برای تولید سوخت سبز و پاک شده و توانستند روشی را برای تبدیل پسماند مرکبات به سوخت سبز ارائه کنند. محمد طاهرزاده به همراه تیم تحقیقاتی اش در مدرسه مهندسی دانشگاه بوراس در سوئد که پیشتر موفق شده بود از پسماندهای مختلف، اتانول و گازهای زیستی تولید کند اکنون برای تولید سوختهای زیستی بر روی پسماندهای مرکبات تمرکز کرده است.





10- قاسم شهبازی

- دکتر قاسم شهبازی در دانشگاه کارولینای شمالی پروژه ای را برای تولید ابزاری که می تواند به کشاورزان امکان دهد سوخت تراکتورهای خود را با کمک محصولات کشاورزی مزارعشان تهیه کنند در این سال آغاز کرد. وی در تلاش است دستگاهی مقرون به صرفه را که می تواند روغن گیاهان را به سوخت زیستی ارزان قیمت تبدیل کند، ابداع کرده و در اختیار کشاورزان قرار دهد. به این شکل کشاورزان قادر خواهند بود سوخت مورد نیاز خود را کشت داده و از آن بهره برداری کنند.

... ادامه دارد



گزارش: سمیرا مصطفی نژاد