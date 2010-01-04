96 درصد صنایع خراسان رضوی با کمبود نقدینگی روبرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، محسن شرکا شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از خانه صنعت و معدن گناباد در جمع خبرنگاران افزود: کالاهای چینی تمام بخشهای کشورمان را فرا گرفته و تولید را دستخوش تغییر و دگرگونی کرده است و این در حالی است که کالاهای چینی از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و واردات آن نیاز حقیقی کشور را برآورده نمی کند.

رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی گفت: واردات و صادرات جاده ای دوطرفه است که به همان اندازه که صادرات انجام می گیرد، واردات نیز باید انجام شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر این توازن برقرار نیست و مشاهده می کنید که صنایع ما با چه مشکلاتی روبرو هستند.

نائب رئیس خانه صنعت و معدن ایران در پایان گفت: در حال حاضر 96 درصد از منابع خراسان رضوی با 50 درصد زیر ظرفیت اسمی فعالیت می کنند و این نگران کننده است.

وی در خصوص طرحهای زودبازده گفت: طرح زودبازده ایده خوبی است اما نظارتی بر آن نشده و آسیب شناسی هم صورت نگرفته است.

شرکا با اشاره به اینکه در حال حاضر طرحهای زودبازده، میدانی برای رقابت استانها در گرفتن پول شده است، افزود: اگر برای طرح مذکور برنامه‌ریزی به درستی انجام می شد، بازدهی آن بیشتر بود.

وی گفت: برای رونق بخشی در مناطق محروم باید نرخ تسهیلات اعطایی بانکها به صنایع کاهش و نرخ مالیات اخذ شده از واحدهای صنعتی تغییر کند و معافیتهای تشویقی اعمال شود.