آزمون شفاهی دکتری تخصصی پزشکی از امروز آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون مرحله دوم دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت از امروز 14 دی آغاز می شود و تا 18 دی ماه جاری ادامه خواهد یافت داوطلبان برای انجام مصاحبه باید بر اساس رشته و ساعت اعلام شده در وزارت بهداشت حاضر شوند.

آزمون مرحله دوم شامل بررسی توانایی های علمی و قدرت انتقال مطالب، سوابق آموزشی و پژوهشی و سوابق اجرایی است و داوطلبان باید اصل و کپی مدارک مستند دال بر سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی خود را جهت ارائه به هیئت مصاحبه کننده به همراه داشته باشند. همچنین داوطلبان باید فرم سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مندرج در این اطلاعیه را تکمیل کرده و روز مصاحبه به هیئت مصاحبه کننده ارائه کنند.

داوطلبان در رشته های آمار زیستی، آموزش بهداشت، اپیدمیولوژی، اخلاق پزشکی، اعضای مصنوعی، اقتصاد سلامت، انفورماتیک پزشکی، انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی، باکتری شناسی، بهداشت باروری، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، بیوشیمی بالینی، بیولوژی تولید مثل، پرستاری، پروتئومیکس کاربردی، پزشکی مولکولی، حشره شناسی، روانشناسی بالینی، زیست فناوری پزشکی، ژنتیک پزشکی، سالمند شناسی، سیاستگذاری سلامت، شنوایی شناسی، علوم اعصاب، علوم تشریح، علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی، فارماکولوژی، فیزیک پزشکی، فیزیوتراپی، فیزیولوژی، فیزیولوژی ورزشی، قارچ شناسی، کار درمانی، گفتار درمانی، مددکاری اجتماعی، مدیریت اطلاعات، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مطالعات اعتیاد، مهندسی بافت، نانوفناوری پزشکی، ویروس شناسی، هماتولوژی و مهندسی پزشکی در این آزمون شرکت کرده اند.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) روز 8 آبان سال 88 در 5 شهر با رقابت 4 هزار و 12 نفر به طور همزمان برگزار شد و نتایج نهایی آزمون از ساعت 18 روز 7 بهمن اعلام می شود.