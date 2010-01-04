سهم صنعت در گردش مالی کشور محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، خدامراد احمدی شامگاه یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی اظهار داشت: طبق برنامه چهارم می بایست 33 درصد گردش مالی کشور در اختیار بخش صنعتی قرار می گرفت، اما تاکنون تنها 20 درصد از این گردش مالی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: گردش مالی صنعت در بانک های کشور 20 میلیارد دلار است که اگر 20 درصد این مبلغ به خدمت صنایع در آید مشکلات بسیاری از این بخش حل می شود.

احمدی گفت: برای بهبود وضعیت گردش مالی بخش صنعت و استفاده بهینه از پتانسیل مالی این حوزه، تشکیل بانک و بیمه صنایع کوچک یک ضرورت است.

معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: با توجه به بحث های برنامه ریزی کلان انجام شده درکشور ، متاسفانه در مقوله صنایع کوچک و متوسط به این امر پرداخت نشده و این صنایع از بابت این امر مشکلات مختلفی یافتند که مشکل نقدینگی از جمله آنهاست.

وی افزود: شبکه بانکی کشور کمتر در حوزه صنعت ورود می کند و محوریت حمایت های خود را بازرگانی و خدمات قرار داده ،چرا که برگشت سرمایه در این دو بخش کوتاه مدت است.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران گفت: از آنجایی که برای کنترل تورم در کشور اعطای تسهیلات بانک ها قفل شده است ،صنعتگران با تبعات آن دست و پنجه نرم می کنند و همین امر ضرورت ایجاد بانک و بیمه مخصوص صنایع کوچک را بیش از گذشته نشان می دهد.

احمدی ، سهم بخش کشاورزی و تعاون در سیستم بانکی کشور را به ترتیب 9 و پنج درصد اعلام کرد و افزود : سهم بخش صنعت و معدن در این سیستم 18 درصد است که البته باید در زمینه نفت و پتروشیمی نیز فعالیت بانکی داشته باشد و این نشانگر اجحاف فاحش در حق صنعتگران کشور می باشد.

در این مراسم مجید یاریگر به عنوان مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان معرفی و از خدمات جواد آدی بیگ سرپرست این شرکت قدردانی شد.