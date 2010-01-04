۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

مهمانپرست :

رفتار پلیس فرانسه در برخورد با مردم نقض فاحش حقوق مدنی است

سخنگوی وزارت خارجه رفتار خشونت آمیز پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه با مردم این کشور را یک رویکرد مغایر با موازین حقوق بشری دانست و آن را تقبیح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در این باره اظهار داشت: رفتار پلیس فرانسه در برخورد با مردم این کشور از مصادیق روشن نقض فاحش حقوق مدنی، سیاسی و همچنین اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم فرانسه تلقی می شود و به این اعتبار پذیرفتنی نیست و مغایر با تعهدات بنی المللی فرانسه به عنوان یک کشور عضو کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است.

وی با اشاره به نوع برخورد دولت فرانسه تصریح کرد: متاسفانه دولت این کشور به جای ریشه یابی و معالجه منطقی این نا آرامی ها با این ناهنجاری های فزاینده برخورد پلیسی و امنیتی می نماید.

رامین مهمانپرست نتایج منفی اینگونه برخوردها را خاطر نشان کرد و افزود: به آتش کشیدن 1137 خودرو توسط مردم فرانسه در شهرهای مختلف، معلول نارضایتی آنها از بی عدالتی های اجتماعی موجود در جامعه فرانسه بوده و نشانگر فقدان عدالت، برابری و مساوات در این کشور می باشد که منجر به نقض رویه های حقوق بشری شده و این همه محصول سیاست های غلط دولتمردان فعلی فرانسه است .

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به افزایش خسارت های انسانی در این نا آرامی ها افزود: مرگ 353 بی خانمان در سال 2009 میلادی در فرانسه یک تراژدی انسانی در جامعه ای است که دولتمردان آن مدعی برابری و دموکراسی هستند.

رامین مهمانپرست در پایان تاکید کرد: این عملکرد دولت فرانسه به شدت موجب نگرانی جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین المللی گردیده و مصرا خواستار تغییر رویه دولت فرانسه و رسیدگی جدی شورای حقوق بشر و سایر مجامع بین المللی به اینگونه رویه های ناعادلانه و غیر منصفانه هستیم.

