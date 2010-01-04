دانش و اطلاعات لازمه توسعه فعالیتهای روابط عمومی هاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا سلیمانی پیش از ظهر دوشنبه در دوره آموزشی "ارتباط موثر با محیط و دیگران" در شورای شهر گرگان افزود: مدیران روابط عمومی از داشتن روابط موثر، مفید و سالم غافل نشوند و برای کاهش فشارهای احتمالی برای خود به تعیین چارچوب و شرایط در برقراری ارتباطات کاری قائل شوید.

این کارشناس جامعه شناسی تأکید کرد: از دادن پاسخهای هیجانی و آنی چه مثبت و چه غیرقابل قبول و منفی پرهیز کنید که این اقدام پیامدهای منفی برای خود و شرایط کاری در روابط عمومی ها خواهد داشت.

سلیمانی متذکر شد: حرفه مدیر روابط عمومی باید با تحصیلات آن همخوانی داشته باشد.

در این دوره آموزشی، در زمینه تعریف ارتباط، ارتباطات موثر، انواع ارتباطات موثر، موانع ارتباطات، انواع و اشکال ارتباطات، تأثیر نداشتن ارتباطات و پیامدهای ارتباطات ناسالم در کار روابط عمومی ها، تدریس شد.

در این دوره آموزشی که در محل سالن اجتماعات شهرداری برپا شد، مدیران روابط عمومی با انواع حریمهای خصوصی، شخصی و اجتماعی در ارتباطات، در مورد نحوه تعامل اجتماعی درست از دید جامعه شناسی آشنا شدند.