100 هزار مسافر از طریق قطار در منطقه شمالغرب کشور جابجا شدند

سید یعقوب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر سه رام قطار در استان به مسافران سرویس دهی می کنند، افزود: قطار تندرو پردیس زنجان - تهران، قطار معمولی زنجان - تهران و قطار زنجان - مشهد روزانه اقدام به جابجایی مسافران می کنند.

وی با اشاره به فروش بلیت قطار از طریق نمایندگی این شرکت ادامه داد: 16 نمایندگی در سطح استان در این زمینه فعال هستند که متقاضیان می توانند از طریق سامانه فروش اینترنتی بلیت، اقدام به خرید کنند.

حسینی افزود: شرکت رجا از سالهای گذشته نیز اقدام به پیش فروش بلیت قطارها از یک ماه قبل می کند که این امر سبب می شود امکان تهیه بلیت برای شهروندان راحت تر فراهم شود.

رئیس نمایندگی شرکت رجا در منطقه شمالغرب فروش بلیت اینترنتی را در راستای تحقق شعار دولت الکترونیک دانست و افزود: هم اکنون 10 درصد ظرفیت قطارها به صورت اینترنتی به فروش می رسد که متقاضیان می توانند به صورت همزمان به نمایندگی های فروش بلیتهای ارائه شده دسترسی داشته باشند.

حسینی با بیان اینکه انتظار می رود که در سالهای آتی این میزان به 20 تا 30 درصد افزایش یابد، گفت: قطار دارای سالنهای اتوبوسی با سرعت 160 کیلومتر مجهز به کلیه امکانات برای آسایش مسافران است.

وی افزود: همچنین در قطارهای معمولی که با سرعت 120 کیلومتر در عبور و مرور هستند، سعی شده است که کلیه خدمات لازم ارائه شود.