لوح سنگی متعلق به دوران قاجاریه در راور کشف شد

محمد نوروززاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از کشف یک لوح سنگی در دیواره کوهی در پنج کیلومتری روستای بغیجان در شهرستان راور خبر داد.

وی افزود: این لوح سنگی متعلق به 175 سال پیش است و شامل متنی در خصوص وضعیت منطقه است.

نماینده میراث فرهنگی در راور با اشاره اینکه این لوح در ارتفاع سه هزار متری از سطح دریا قرار گرفته است، گفت: در قسمت پائین این لوح دو آبشخور پرندگان در دل کوه کنده شده است که در این لوح توضیحاتی در این خصوص داده شده است.

وی با اشاره به وجود آثار تاریخی بسیار در شهرستان راور و اهمیت این منطقه به دلیل قرار گرفتن در مسیر حرکت کاروانها به سمت مشهد مقدس گفت: مناطق و ابنیه های تاریخی شهرستان راور بخصوص در دوران اسلامی منحصر بفرد است.