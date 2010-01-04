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۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

هدایت خواه:

دور سوم سفرهای استانی فرصت مناسبی برای توسعه فرهنگی است

دور سوم سفرهای استانی فرصت مناسبی برای توسعه فرهنگی است

یاسوج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا گفت: جهت گیری و رویکرد فرهنگی دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت، فرصت مناسبی برای توسعه فرهنگی در استانهاست.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، ستار هدایت خواه پیش از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد افزود: باید در کارگروه فرهنگی استان، کارهای اساسی و زیربنایی که برای رشد و توسعه آینده استان مفید و موثر است و نیاز به حمایت و کمک ملی دارد، برنامه ریزی شود.

وی بیان کرد: اولویتهای فرهنگی با توجه به شرایط استان در ارائه پیشنهادات بسیار ضروری است و باید کثرت و کیفیت پیشنهادات در برگیرنده مسائل مهم و پایه ای در حوزه فرهنگی استان باشد.

هدایتخواه یادآور شد: قبل از اینکه پیشنهادات به مرکز ارائه شود، موارد در اختیار مجمع نمایندگان قرار گیرد تا در مرکز تاکید لازم و پیگیرها به عمل آید.

وی اظهار داشت: باید مسائلی که در توان دولت است مطرح شود و نباید مباحثی که در خود استان توان انجام آن  است و یا اینکه اهمیت چندانی ندارند در قالب پیشنهادات آورده شوند.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: دستگاه های فرهنگی و همه دستگاه های اجرایی وارد اولین مرحله یعنی ارائه پیشنهادات برای دور سوم سفر هیئت دولت به استان شدند.

سیدمحمود موسوی افزود: با توجه به اینکه دور سوم سفرهای استانی نگاه و رویکرد فرهنگی دارد در این زمینه چهار گروه کاری در استان تشکیل و نسبت به ارائه و جمع آوری پیشنهادات و ضرورتهای فرهنگی استان فعالیت خود را آغاز کردند.

وی اظهار داشت: این گروه های کاری در تبیین، تدوین و ارائه مباحث فرهنگی، اجتماعی و گردشگری جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای تقویت زیر ساختها و توسعه نیروی انسانی با افقی دراز مدت و با آینده نگری در تولید و تهیه سند فرهنگی استان تلاش می کنند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری استان نیز گفت: 10 دستگاه فرهنگی، گروه های کاری و در کنار آنها ستاد ساماندهی کانونهای مساجد در جهت تدوین سند فرهنگی استان کار خود را آغاز کرده اند.

ذوالفقار زمان افزود: با توجه به فرصتی که در خصوص توسعه فرهنگی در دولت دهم ایجاد شده، انتظار می رود دستگاه های اجرایی به کمک دستگاه های فرهنگی بیایند و در زمینه مسائل فرهنگی استان پیشنهادهای سازنده ارائه دهند.

کد مطلب 1010944

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