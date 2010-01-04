دور سوم سفرهای استانی فرصت مناسبی برای توسعه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، ستار هدایت خواه پیش از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد افزود: باید در کارگروه فرهنگی استان، کارهای اساسی و زیربنایی که برای رشد و توسعه آینده استان مفید و موثر است و نیاز به حمایت و کمک ملی دارد، برنامه ریزی شود .

وی بیان کرد: اولویتهای فرهنگی با توجه به شرایط استان در ارائه پیشنهادات بسیار ضروری است و باید کثرت و کیفیت پیشنهادات در برگیرنده مسائل مهم و پایه ای در حوزه فرهنگی استان باشد .

هدایتخواه یادآور شد: قبل از اینکه پیشنهادات به مرکز ارائه شود، موارد در اختیار مجمع نمایندگان قرار گیرد تا در مرکز تاکید لازم و پیگیرها به عمل آید.

وی اظهار داشت: باید مسائلی که در توان دولت است مطرح شود و نباید مباحثی که در خود استان توان انجام آن است و یا اینکه اهمیت چندانی ندارند در قالب پیشنهادات آورده شوند .

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: دستگاه های فرهنگی و همه دستگاه های اجرایی وارد اولین مرحله یعنی ارائه پیشنهادات برای دور سوم سفر هیئت دولت به استان شدند .

سیدمحمود موسوی افزود: با توجه به اینکه دور سوم سفرهای استانی نگاه و رویکرد فرهنگی دارد در این زمینه چهار گروه کاری در استان تشکیل و نسبت به ارائه و جمع آوری پیشنهادات و ضرورتهای فرهنگی استان فعالیت خود را آغاز کردند .

وی اظهار داشت: این گروه های کاری در تبیین، تدوین و ارائه مباحث فرهنگی، اجتماعی و گردشگری جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای تقویت زیر ساختها و توسعه نیروی انسانی با افقی دراز مدت و با آینده نگری در تولید و تهیه سند فرهنگی استان تلاش می کنند .

مدیرکل امور اجتماعی استانداری استان نیز گفت: 10 دستگاه فرهنگی، گروه های کاری و در کنار آنها ستاد ساماندهی کانونهای مساجد در جهت تدوین سند فرهنگی استان کار خود را آغاز کرده اند.