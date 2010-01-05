علیرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: شهروندانی که املاک آنها در کنار حد شمالی و جنوبی کوچه فاطمیه از هفت تیر تا ابتدای خیابان طالقانی "محور چاپارخانه" واقع شده است،‌ می ‌توانند پروانه ساختمانی رایگان از شهرداری دریافت کنند.

وی افزود: این طرح به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به مصوبه شورای شهر سمنان انجام می ‌شود.

خسروی مساعدت و تشویق مالکان در ساخت و ساز و احیای بافتهای فرسوده را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: براساس این طرح، شهرداری سمنان به مالکان یاد شده، پروانه ساختمان رایگان اعطا می ‌کند.

وی بیان کرد: همچنین صدور مجوز تا سه طبقه روی پیلوت که هر طبقه آن یک واحد است، بلامانع است.

شهردار سمنان زمان اجرای این طرح را اول دی تا پایان بهمن سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: شهروندان سمنانی می‌ توانند، برای کسب اطلاعات بیشتر به حوزه معاونت شهرسازی شهرداری سمنان مراجعه کنند.