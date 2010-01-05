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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۳

خسروی:

شهرداری سمنان پروانه ساختمانی رایگان برای بافتهای فرسوده صادر می‌کند

شهرداری سمنان پروانه ساختمانی رایگان برای بافتهای فرسوده صادر می‌کند

سمنان - خبرگزاری مهر: شهردار سمنان گفت: شهرداری سمنان به منظور احیای بافتهای فرسوده شهر سمنان به صورت رایگان پروانه ساختمانی در این مناطق صادر می‌کند.

علیرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: شهروندانی که املاک آنها در کنار حد شمالی و جنوبی کوچه فاطمیه از هفت تیر تا ابتدای خیابان طالقانی "محور چاپارخانه" واقع شده است،‌ می ‌توانند پروانه ساختمانی رایگان از شهرداری دریافت کنند.

وی افزود: این طرح به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به مصوبه شورای شهر سمنان انجام می ‌شود.

خسروی مساعدت و تشویق مالکان در ساخت و ساز و احیای بافتهای فرسوده را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: براساس این طرح، شهرداری سمنان به مالکان یاد شده، پروانه ساختمان رایگان اعطا می ‌کند.

وی بیان کرد: همچنین صدور مجوز تا سه طبقه روی پیلوت که هر طبقه آن یک واحد است، بلامانع است.

شهردار سمنان زمان اجرای این طرح را اول دی تا پایان بهمن سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: شهروندان سمنانی می‌ توانند، برای کسب اطلاعات بیشتر به حوزه معاونت شهرسازی شهرداری سمنان مراجعه کنند.

کد مطلب 1010953

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