به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ابوالحسنی در حاشیه نشست مقدماتی که به منظور هماهنگی سازمان‌های ذیربط اولین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور در ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران برگزار شد، از برگزاری این همایش در سی ام دی ماه سالجاری خبر داد.

وی ضمن اشاره به اینکه در افتتاحیه این همایش وزرای امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بازرگانی، اطلاعات ، کشور و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور خواهند داشت، افزود: این همایش با حضور صدها تن از کارشناسان امور مالی، بانکی، حقوقی و جرایم مالی کشور برگزار خواهد شد.

ابوالحسنی تبادل نظر بین کارشناسان، دانشگاهیان و مدیران و مؤسسات ایرانی و به ویژه نظام بانکی و بیمه را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و گفت: پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه تغییر درآمدی از سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت به سوی سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و پربازده کوتاه‌مدت در بخش تجارت می‌شود و در این بخش فرار مالیاتی نیز رایج است.

وی افزود: پولشویی پدیده‌ای است که اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامه‌های طویل‌المدت ملی دارد به نحوی که آثار زیانبار و غیرمستقیم آن شامل داد و ستدهای غیرقانونی، است که مبادلات قانونی را نیز با مانع مواجه می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: بر اثر پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می‌یابد. وی تخریب بازار مالی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد افزایش ریسک خصوصی‌سازی و تخریب بخش خارجی اقتصاد را از دیگر پیامدهای پولشویی در اقتصاد دانست.

