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۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

با حضور شش عضو کابینه دهم ؛

اولین همایش مبارزه با پولشویی 30 دی ماه برگزار می‌شود

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برگزاری اولین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور با حضور شش عضو کابینه دهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ابوالحسنی در حاشیه نشست مقدماتی که به منظور هماهنگی سازمان‌های ذیربط اولین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور در ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران برگزار شد، از برگزاری این همایش در سی ام دی ماه سالجاری خبر داد.

وی ضمن اشاره به اینکه در افتتاحیه این همایش وزرای امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بازرگانی، اطلاعات ، کشور و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور خواهند داشت، افزود: این همایش با حضور صدها تن از کارشناسان امور مالی، بانکی، حقوقی و جرایم مالی کشور برگزار خواهد شد.

ابوالحسنی تبادل نظر بین کارشناسان، دانشگاهیان و مدیران و مؤسسات ایرانی و به ویژه نظام بانکی و بیمه را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و گفت: پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه تغییر درآمدی از سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت به سوی سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و پربازده کوتاه‌مدت در بخش تجارت می‌شود و در این بخش فرار مالیاتی نیز رایج است.

وی افزود: پولشویی پدیده‌ای است که اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامه‌های طویل‌المدت ملی دارد به نحوی که آثار زیانبار و غیرمستقیم آن شامل داد و ستدهای غیرقانونی، است که مبادلات قانونی را نیز با مانع مواجه می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: بر اثر پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می‌یابد. وی تخریب بازار مالی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد افزایش ریسک خصوصی‌سازی و تخریب بخش خارجی اقتصاد را از دیگر پیامدهای پولشویی در اقتصاد دانست.

کد مطلب 1010958

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