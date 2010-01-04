حذف آلودگیهای زیست محیطی زاینده رود با فناوری نانو

سمیه ذنوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فعالیتهای این قطب بر روی کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست متمرکز است، گفت: پروژه هایی در زمینه تشخیص و شناسایی آلودگیهای زیست محیطی و پیشگیری از این آلودگیها با استفاده از نانوفناوری تعریف شده است.

وی از اجرای پروژه ای برای رفع آلودگیهای زاینده رود خبر داد و اظهار داشت: در این پروژه پژوهشگران با سنتز نانو پودر مس روشی را برای تصفیه پسابهای صنعتی که وارد زاینده رود می شود ارائه کردند.

ذنوبی ارتقای سطح علمی برای توسعه علم و فناوری در کشور و ایجاد زمینه های لازم در جهت شناخت، توسعه، ترویج و به کارگیری فناوری نانو در بخشهای مختلف علمی و صنعتی را از اهداف این قطب ذکر کرد و اظهار داشت: این قطب علمی در زمینه هایی چون نانو فناوری محاسباتی، نانو الیاف، نانو سیالات، نانو بیوتکنولوژی، فناوری نانو و مکانیک جامدات و نانو ترمودینامیک فعال است.

وی 36 طرح تحقیقاتی در دست اقدام، 16 مورد رساله دکتری، 60 پایان نامه کارشناسی ارشد، 72 مقاله منتشر شده در مجلات ISI و ثبت 5 پتنت داخلی و یک پتنت خارجی از جمله دستاوردهای علمی این قطب نام برد.



همکاریهای بین المللی قطب نانو فناوری در محیط زیست

کارشناس قطب علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به همکاریهای بین المللی این قطب اشاره کرد و اظهار داشت: گروه نانو فناوری محاسباتی (ماده چگال محاسباتی) موجود در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان توانسته است در چند سال گذشته از جایگاه ویژه ای در سطح ملی و حتی منطقه ای برخوردار شود.



ذنوبی ادامه داد: این گروه به عنوان تنها شعبه وابسته به مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP) در بین کشورهای همجوار پذیرفته شده است. این امر باعث شد تا پروژه های مشترکی با پژوهشگرانی از کشورهای منطقه مانند الجزایر، ازبکستان، پاکستان، لبنان و روسیه در دانشکده فیزیک اجرا شود.