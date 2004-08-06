جام ملتها تا به حال دوپينگي نداشته است

به گزارش خبرنگار" مهر" به نقل ازسايت كنفدراسيون فوتبال آسيا، پيترولاپان دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا باابرازخوشحالي ازبابت اين موضوع تصريح كرد: ما نسبت به ادوارگذشته داراي ركورد خوبي هستيم واين جاي بسي خوشحالي دارد. عدم وجود بازيكن دوپينگي دراين تورنمنت را بايد يك موفقيت بزرگ قلمداد كنيم، زيرا اكنون مي دانيم كه تيمهاي حاضردراين تورنمنت، دوپينگ را جدي گرفته اند.



همچنين طي برآورد كميته برگزاركننده اين مسابقات، به طور ميانگين درهر مسابقه31/4 مصدوم برجاي مانده كه مصدوميتهاي ناحيه سر با 56 درصد، ازميزان بالاتري نسبت به سايرمصدوميتها برخورداربوده است. مصدوميت ازناحيه مچ پا با20 درصد درمكان دوم مصدوميتها قراردارد وبقيه آسيب ديدگيها به كشيدگي عضلات بازيكنان مربوط مي شود. طبق همين برآورد بيشتر مصدوميتها درهمان روزاول درمان شده اند وفقط10درصد ازآسيب ديدگي ها به يك هفته ويا بيشتربراي مداوا زمان نيازداشته اند.