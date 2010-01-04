احداث راه آهن سبزوار - سلطان آباد از خواسته های دیرینه مردم منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، محمدرضا محسنی ثانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از مسئولان خواسته می شود تا اعتباری را جهت احداث راه آهن سبزوار - سلطان آباد تخصیص دهند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه راه آهن یکی از خواسته های به حق مردم این دیار است، افزود: اگر دولت حداقل نیمی از هزینه راه آهن سبزوار – سلطان آباد را تامین کند ما قول می دهیم سال آینده سوت قطار را در این شهرستان به صدا در آوریم.

وی با بیان اینکه دو بخش دیگر سبزوار (داورزن و خوشاب) قابلیت ارتقا به شهرستان را دارند، گفت: ارتقای این بخشها یکی از آرزوهای مردم شهرستان سبزوار است.

وی با اشاره به اینکه نیروگاه برق سبزوار در چند سال قبل توسط مسئولان و استاندار قبلی خراسان رضوی کلنگ زنی شده است خواستار عملیاتی شدن این پروژه شد.

نماینده مردم سبزوار وضعیت تجاری و اقتصادی سبزوار را ممتاز دانست و خواستار ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان شد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات این شهرستان از نظر وضعیت عمران شهری و روستایی قرار داشتن این شهرستان در رتبه 22 -19 را یادآور شد و اظهار امیدواری کرد که در برنامه و بودجه سال آینده برای بهبود وضعیت این بخش ها سهمی در نظر گرفته شود.

دیگر نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس نیز بیکاری، نداشتن صنعت مادر، عدم گازرسانی شهرها و روستاها، حاشیه نشینی، فاضلاب، خسارت کشاورزان به دلیل کویری بودن، نبود آب کافی، عدم تقویت قابلیت گردشگری و بحث آزاد راه تهران - مشهد را بخشی از مشکلات مردم سبزوار اعلام کرد و برای حل این مشکلات از رئیس مجلس کمک خواست.

علی بروغنی افزود: اتصال این شهرستان به شبکه سراسری راه آهن از آرزوهای دیرینه مردم این شهرستان است که با وجود کلنگ زنی هنوز اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.

وی ادامه داد: در حوزه راه آهن شمال به جنوب که خلیج فارس را به دریای خزر متصل می کند نیز یکسری مطالعاتی انجام شده است.

وی با بیان اینکه سبزوار قطب دانشگاهی، حوزه علمیه، کشاورزی و تجاری است و از نظر مواصلاتی در راه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار دارد، اظهار داشت: این شهرستان از نظر وسایل حمل و نقل مسافری و باربری حرف اول را در استان و کشور می زند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار موقعیت جغرافیایی این شهرستان را ممتاز دانست و افزود: سالانه بیش از 15 میلیون مسافر و زائر از مسیر این شهرستان تردد می کنند.

وی در عین حال ساختار مدیریتی، افت آب چاههای کشاورزی، بیکاری و ... را بخشی از مشکلات شهرستان سبزوار دانست و گفت: احداث راه آهن سبزوار – سلطان آباد هم یکی ازخواسته های به حق مردم این شهرستان است.

فرماندار سبزوار وضعیت کشاورزی و دامداری این شهرستان را خوب توصیف کرد و گفت: تولید گندم، جو، پنبه، زیره، فلفل قرمز و نیز گوشت قرمز و سفید این شهرستان در استان و کشور جایگاه ویژه ای دارد.

وی با بیان اینکه بیشترین اعتبارات بنگاه های زودبازده استان خراسان رضوی در شهرستان سبزوار جذب شده است، گفت: 135 میلیارد تومان تسهیلات در این شهرستان جذب شده که کمترین انحراف را داشته است.

شعبانی سبزوار را مهد هندبال کشور اعلام کرد و خواستار تکمیل مجموعه ورزشی سه هزار نفری سربداران شد.