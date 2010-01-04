جشنواره رازی به تعویق افتاد/ اعلام زمان جدید

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی هر ساله با مشارکت محققین برجسته داخلی و ‌محققین ایرانی کشورهای عضو آیسسکو با تاکید بر جنبه‌های نوآوری برگزار می شود و از پژوهشگران و فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی تجلیل می شود.

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی همه ساله در دی ماه برگزار می شود و امسال نیز قرار بود این جشنواره در روز چهارشنبه 16 دی ماه برگزار شود که به دلایلی به تعویق افتاده است.

پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی قرار است 20 دی ماه در محل سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهوری برگزار شود.

کمیته های ابداعات و اختراعات، علوم بالینی داخلی، علوم بالینی جراحی، علوم دندانپزشکی، علوم بهداشتی - مدیریت و تغذیه، توانبخشی و پیراپزشکی، فناوری نوین و HSR از جمله کمیته های تخصصی این دوره جشنواره است و بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره تحقیقاتی رازی 412 محقق در این دوره جشنواره شرکت کردند که از این میان 43 نفر برگزیده شدند. در میان محققان برگزیده 4 نفر زن و 39 نفر مرد هستند.