دولت و مجلس بودجه ای مناسب به انسداد مرزها اختصاص دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان صبح روز دوشنبه در حاشیه همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهیهای سراسر کشور در جمع خبرنگاران به پدیده قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: نگاه خوشبینانه ای که می توان به این پدیده داشت این است که باعث نابودی اقتصاد و فرهنگ می شود و باید گفت در هر قاچاق کالایی یک اتفاق رخ می دهد و آن این است که با بیکاری، تولید کم و عرضه کمتر روبرو می شویم.

وی همچنین به بحث مشروبات الکلی و محصولات ضد فرهنگی اشاره کرد و گفت: باید در بحث مشروبات و محصولات ضد فرهنگی به سمت مبارزه جدی‌تر قدم برداریم و یکی از بهترین کارها انسدادها مرزها است.

سردار رادان تصریح کرد: عمده ورود و خروج کالا از مرزهای مشخص شمال غرب و جنوب شرق کشور است اما امسال حجم ریالی قاچاق کالا نزدیک به 400 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته 57 درصد افزایش داشته است.

وی همچنین با تاکید بر اختصاص بودجه لازم جهت انسداد مرزها گفت: تقاضا داریم دولت و مجلس جهت انسداد مرزها بودجه مناسب اختصاص دهند تا بتوانیم ظرف یک سال آینده مرزهای شمال غرب و جنوب شرق را مسدود کنیم.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی همچنین به بحث قاچاق سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: گرچه سوخت بنزین به لحاظ سهمیه بندی تقریباً متوقف شده اما سوخت گازوئیل یکی از اقلام عمده در قاچاق است و باید دولت کار شجاعانه ای انجام دهد و با سهمیه بندی گازوئیل قاچاق آن را متوقف کند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که امسال بنا را به رسیدگی به پرونده های کلان اختصاص دهیم و پرونده های خود را کمتر کنیم.

سردار رادان همچنین به تعداد دستگیرشدگان در بحث قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: در ارتباط با قاچاق کالا بالغ بر 50 هزار نفر دستگیر شده اند که عمده آنان خرده پا بودند.