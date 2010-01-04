امکان استفاده از خودروهای خودکار تا 10 سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه با نام Sartre علاوه بر ارائه خودروهای خودکار از فرضیه Roadtrain در ساخت اتوبانها و جاده های آینده استفاده می کند. به این شکل گروهی متشکل از 6 تا 8 خودرو با یکدیگر و به صورت یک کاروان حرکت کرده و سرنشینان آنها می توانند هدایت خودروهای خود را به سیستم خودکار سپرده و در حین مسافرت مطالعه کرده و یا استراحت کنند.

این شکل از مسافرت به زودی امکان پذیر خواهد بود زیرا خودروهای جدید به سیستم مسیریابی و فرستنده/ گیرنده مجهز خواهند شد تا بتوانند با دیگر خودروها ارتباط برقرار کنند. رانندگان خودروهایی که در این کاروان در حال نزدیک شدن به مقصد خود باشند می توانند کنترل خودرو را از حالت خودکار خارج کرده و به عهده بگیرند و به تدریج کاروان را ترک کنند. همچنین باقی مانده خودروهای کاروان تا رسیدن به مقصد در آن باقی خواهند ماند.

چنین شیوه ای در مسافرت گروهی خودروها می تواند میزان ایمنی را افزایش داده و از مقدار تاثیرات زیست محیطی ناشی از سوختن بنزین و دیگر سوختها در خودرو کاهش دهد. دلیل این کاهش مصرف سوخت کاسته شدن میزان کشش هوا به دلیل حرکت گروهی خودروها است به این شکل از میزان مصرف سوخت خودروها در حدود 20 درصد کاسته خواهد شد و در عین حال در میزان گنجایش جاده ها نیز تغییرات مثبتی به وجود خواهد آمد.

بر اساس گزارش تلگراف، پروژه Sartre از سال 2011 و به مدت سه سال در کشورهای انگلستان، اسپانیا و سوئد انجام خواهد گرفت و به تدریج تمامی جاده های اسپانیا را تحت پوشش قرار خواهد داد.