نوسازی 280 کیلومتر از خطوط نفت لرستان/ خداحافظی با خطوط 50 ساله

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، آلودگی نفتی شدید در رودخانه کشکان که منجر به مرگ هزاران قطعه آبزی، آلودگی آب شرب مردم روستاهای حاشیه خطوط انتقال نفت به ویژه جلگه خلج، ترکیدگی نفت در کنار جاده حاشیه رودخانه کشکان و آتش سوزی در خط انتقال بنزین از جمله حوادثی بود که تنها در امسال به وقوع پیوست تا ضرورت توجه بیشتر به وضعیت خطوط انتقال نفت در استان لرستان برای مسئولان روشن شود.

با توجه به اینکه هر کدام از این حوادث منجر به مشکلات زیست محیطی در مناطق مختلف لرستان شد تلاش های صورت گرفته از سوی مسئولان استان به ویژه استاندار لرستان و مدیر کل محیط زیست این استان دستاوردهای خوبی برای استان لرستان به دنبال داشت که از جمله این دستاوردها می توان به نوسازی 7 هزار متر از خطوط نفت حاشیه رودخانه کشکان، تغییر مسیر خط انتقال سرکان مالکوه به سمت برداسبی و رفع خطر از رودخانه خروشان کشکان، آغاز احداث مجتمع آبرسانی کوثر، پرداخت خسارات روستائیان منطقه و ...اشاره کرد.

و اما در آخرین تلاش های صورت گرفته از سوی مسئولان هفته گذشته در جلسه ای که در سازمان حفاظت محیط زیست با حضور مدیر کل محیط زیست استان لرستان انجام شد تایید طرح ارزیابی زیست محیطی نوسازی 280 کیلومتر از خطوط فرسوده نفت در استان لرستان به همت یکی از شرکت های نفت فعال در این استان بود.

خطوط انتقال نقت با قدمت "نیم قرن"!

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: استان لرستان یکی از از استانهایی است که محل ترانزیت خطوط نفت و مشتقات آن است به طوریکه عمده خطوط انتقالی که نفت را از جنوب کشور به مرکز و شمال می برد استان لرستان است.

ترکیدگی لوله فرسوده نفت در جاده حاشیه رودخانه کشکان پلدختر

علی رحیم کاکاوند با بیان اینکه برخی از خطوط انتقال نفت استان لرستان نزدیک به "نیم قرن" قدمت دارند، یادآور شد: این در حالی است که مابقی خطوط نفت این استان دارای عمر 20 ساله، 25 ساله و 17 ساله هستند که این امر نیازمند توجه جدی برای جلوگیری از تبعات زیست محیطی است.

وی با اشاره به فرسودگی خطوط انتقال نفت به دلیل عمر بالای این خطوط، بیان داشت: از سوی دیگر در جانمایی و احداث این خطوط توجهی به الزامات زیست محیطی صورت نگرفته است و شرکت های مختلف نفت فعال در لرستان هر کدام با توجه به الزامات فنی داخلی خود اقدام به احداث این خطوط کرده اند.

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان تصریح کرد: با این تفاسیر حتی در برخی موارد محل های عبور این خطوط انتقال با موازین زیست محیطی به طور کلی مغایرت دارد.

یک دهه حادثه در مسیر خطوط انتقال نفت لرستان

کاکاوند با تاکید بر اینکه لازم است این خطوط انتقال در استان تغییر و تعویض شوند، خاطر نشان کرد: حوادث رخ داده در مسیر این خطوط در یک دهه اخیر به ویژه در فاصله سالهای 80 تا 88 از جمله شکستگی، ترکیدگی، نشت و حریق هر کدام حامل تلفات و خسارات زیانباری برای استان لرستان بوده است که آلودگی آب، خاک، تلفات آبزیان و آسیب به جنگلها و مراتع از جمله این خسارات بوده است.

وی با تاکید بر اینکه محیط زیست کشور و استان لرستان بر اساس وظایف ذاتی خود در برهه های مختلف تذکرات لازم را به شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت به منظور رعایت الزامات زیست محیطی داده است، عنوان کرد: در حال حاضر شرکت های مختلفی از جمله شرکت خطوط لوله و مخابرات، نفت و گاز غرب، شرکت نفت مرکزی ایران و ... در استان لرستان مشغول فعالیت هستند.

نوسازی 7 کیلومتر از خط انتقال سرکان مالکوه

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به آغاز حرکتی ارزشمند از سوی شرکت های مختلف نفت برای نوسازی خطوط خود در لرستان، افزود: یکی از این فعالیت ها که از سوی شرکت گاز و نفت غرب انجام شد نوسازی 7 کیلومتر از خطوط انتقال نفت در منطقه سرکان مالکوه بود چرا که در این مسیر در تیرماه سالجاری آلودگی شدید رودخانه کشکان رخ داده بود.

آلودگی زیست محیطی در رودخانه کشکان و تلفات آبزیان

کاکاوند با اشاره به تعهد شرکت نفت غرب برای بازسازی دیگر خطوط انتقال نفت خود، یادآور شد: یکی دیگر از شرکت هایی که در این زمینه حرکت خوبی را آغاز کرد شرکت نفت فلات مرکزی ایران بود که متعهد شد خط انتقال نفت اهواز به مرکزی که عمده آن از استان لرستان می گذرد را نوسازی کند.

آغاز نوسازی 280 کیلومتر از خط انتقال نفت اهواز به مرکزی در خاک لرستان

وی با اشاره به اینکه این خط به عنوان یکی از خطوط انتقال نفت مهم محسوب می شود و دارای طول 650 کیلومتر است، افزود: حدود 280 کیلومتر از این خط انتقال نفت از داخل خاک استان لرستان عبور داده شده است.

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به آغاز کار احداث خط جدید در کنار خط فرسوده قدیمی این شرکت، ادامه داد: با توجه به شروع کار نوسازی این خط امید می رود ظرف 1.5 سال آینده این مسیر به طور کامل نوسازی شود.

کاکاوند با اشاره به عبور این خط انتقال از نقاط مخاطره آمیز لرستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی، تصریح کرد: خط انتقال نفت اهواز به مرکزی دارای عمر 50 ساله است و یک خطر بالقوه برای محیط زیست استان لرستان محسوب می شود.

وی یادآور شد: ارزیابی زیست محیطی نوسازی خط انتقال نفت اهواز به مرکزی سه شنبه گذشته در سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب رسیده است.

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به وضعیت خطوط جدید در دست احداث در لرستان، یادآور شد: یکی از مزایای این خطوط جدید این است که با استفاده از تکنولوژی روز به سیستم هشدار دهنده مجهز هستند و حتی اگر عوامل انسانی در محل نباشند به صورت اتوماتیک نسبت به کنترل حوادث احتمالی اقدام خواهند کرد.

کاکاوند ادامه داد: خط انتقال نفت اهواز به مرکزی از شهرستان پلدختر، خرم آباد و دورود در استان لرستان عبور می کند تا به شازند و اراک برسد.

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به آتش سوزی اخیر در خط انتقال بنزین تنگ فنی، عنوان کرد: پیگیریهای لازم برای رعایت الزامات زیست محیطی در این خط نیز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده است.

کاکاوند با تقدیر از شرکت های نفتی که اقدام به نوسازی خطوط خود کرده اند، از کلیه شرکت های فعال در این حوزه در استان لرستان خواست آنها نیز در راستای نوسازی خطوط انتقال نفت و مشتقات آن قدم بردارند.

خط انتقال نفت سرکان مالکوه حادثه ساز ترین خط انتقال لرستان/12 حادثه زیست محیطی در یک دهه

وی با اشاره به عمده حوادث رخ داده در یک دهه اخیر در مسیر این خطوط انتقال، گفت: از سال 80 تاکنون خط انتقال نفت سرکان مالکوه بیشترین حوادث و خسارات را داشته است.

حادثه ترکیدگی لوله نفت در رودخانه کشکان- تیرماه 88

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به حوادث رخ داده در سالجاری در مسیر خط انتقال سرکان مالکوه، عنوان کرد: در این خط انتقال در مسیر جلگه خلج به افرینه در طول یک دهه اخیر بیش از 12 حادثه رخ داده و تبعات و خسارات زیانباری به دنبال داشته است.

کاکاوند به حادثه رخ داده در تیرماه سالجاری در رودخانه کشکان اشاره کرد و گفت: در این حادثه بیش از 300 هزار قطعه آبزی تلف شد و آلودگی شدید این رودخانه را به دنبال داشت.

وی با اشاره به آلودگی خاک در حاشیه رودخانه کشکان، تصریح کرد: در مجموع این حوادث بالغ بر 850 میلیون تومان خسارات ریالی در بر داشت.

تقدیر از نقش آفرینی خبرگزاری مهر

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان با تقدیر از نقش رسانه ها در پیگیری مسائل زیست محیطی، با اشاره به ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه در مورد نقش رسانه ها، یادآور شد: در برنامه چهارم توسعه به صراحت به نقش رسانه ها در فرهنگ سازی زیست محیطی اشاره شده و بر ضرورت آگاهی بخشی مردم نسبت به مسائل این حوزه تاکید شده است.

کاکاوند با تاکید بر اینکه نقش رسانه ها به ویژه "خبرگزاری مهر" در دستاوردهای به دست آمده در این خصوص حائز اهمیت است، بیان داشت: بخش عمده این دستاوردها به خاطر اطلاع رسانی دقیق و صحیح رسانه ها بوده است.

وی با اشاره به همکاری تنگاتنگ خبرگزاری مهر با سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: در این زمینه نقش خبرگزاری مهر به ویژه در دو سال اخیر بسیار ارزشمند بوده است.

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به نقش موثر پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان و کشور در زمینه نوسازی خطوط، از تلاش های سازمان های مردم نهاد در این حوزه نیز تقدیر کرد.

به هر حال با وجود حرکات موثری که در این حوزه از سوی برخی شرکتهای نفت آغاز شده است امید می رود دیگر شرکت های نفت نیز با در نظر گرفتن مصالح زیست محیطی اقدام به نوسازی خطوط انتقال نفت تحت نظر مجموعه خود کنند.

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گزارش و عکس: صدیقه حسینی