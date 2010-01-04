46 طرح گاز رسانی در گلستان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی پیش از ظهر دوشنبه در نشست بررسی پروزه های قابل افتتاح دهه فجر در این شرکت افزود: امیدواریم بتوانیم تا دهه فجر روستاهایی را که شرایط لازم را جهت بهره بر داری دارند را مشخص و در لیست پروژه های قابل افتتاح قرار دهیم.

وی اظهار داشت: تاکنون 408 روستا و 23 شهر استان از نعمت گاز بهره مند شدند و شهر مرزی مراوه تپه نیز که آخرین شهر فاقد گاز است در سال آینده مورد بهره بردای قرار خواهد گرفت که با این وجود تا نیمه اول سال آینده کلیه شهرهای استان از این انرژی پاک بهره مند خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: برای رفاه حال کارکنان، مشترکان و مراجعان شهر سرخنکلاته و حومه مقرر شد پروژه احداث ساختمان اداری سرخنکلاته نیز در دهه مبارک فجر مورد کلنگ زنی قرار بگیرد.

به گفته سنگدوینی، کنترل نهایی و کسب آخرین اطلاعات موجود در خصوص میزان آمادگی شرکت و همچنین تسریع در اجرای پروژه ها از اهداف این نشست است.

مدیرعامل شرکت گلستان گلستان، خواستار رعایت و دقت در صرفه جویی مصرف گاز و رعایت نکات ایمنی از سوی مشترکان شد.