پارکینگ وسایل نقلیه سنگین در خارج از شهر سمنان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، شهردار سمنان پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای معاونان شهرداری سمنان گفت: پارک این وسایل در سطح شهر مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایجاد کرده است و باید حل این مشکل در دستور کار باشد.

وی بر ساماندهی پارکینگ جنب ترمینال سمنان تاکید کرد و گفت: باید تمامی امکانات جهت دیوارکشی، برج نوری و اتاقک نگهبانی آن بسیج شوند و این مشکل سریعتر حل شود.

خسروی از دستگاه های اجرایی مسئول در این زمینه خواست تا همکاری های لازم را جهت رفاه و آسایش شهروندان داشته باشند.

شهردار سمنان بیان کرد: طبق قانون، ورود وسایل نقلیه سنگین به شهر ممنوع است اما علاوه بر ورود این وسایل به شهر با سرعت غیر مجاز و بسیار خطرناک نیز تردد می کنند که پلیس راهنمایی و رانندگی باید با متخلفان برخورد قانونی لازم را انجام دهد.