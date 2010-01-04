محموله بزرگ کالای قاچاق در خلیج فارس کشف و توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای گشتی پایگاه دریایی مستقر در اروند در حین ماموریت و گشت دریایی به یک فروند شناور در حوزه استحفاظی خود مشکوک می شوند که پس از اخطار و محاصره شناور اقدام به بازرسی محموله کردند که در جریان بازرسی معلوم شد بیش از 300 کارتن کالای قاچاق بارگیری شده است.

این شناور پس از توقیف و دستگیری سرنشینان آن همراه با کالای مکشوفه برای طی مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد. انجام ماموریت و گشت دریایی یکی از مهمترین اهداف این پایگاه در جهت ایمن سازی راههای آبی است و این چندمین باری است که محموله هایی از این دست توسط دریادل منطقه سوم در شمال آبهای خلیج فارس کشف و توقیف می شود.