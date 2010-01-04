۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۰۶

روزانه 206 تن شیر در کرمان توزیع می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل کارخانه شیر کرمان از توزیع روزانه 206 تن شیر در استان خبر داد.

محمد بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: میزان سرانه مصرف شیر در کشورهای جهان سوم 160 کیلو و در کشورهای پیشرفته 400 کیلوگرم  است و این درحالیست که هم اکنون میزان سرانه مصرف شیر در ایران 90 تا 100 کیلوگرم است.

وی عنوان کرد: با این وجود طی سالهای اخیر پیشرفت مطلوبی درخصوص افزایش سرانه مصرف شیر در کشور صورت گرفته است.

وی گفت: هم اکنون میزان توزیع روزانه شیر در استان کرمان 206 تن شیر است که در سراسر استان به وسیله هفت شرکت توزیع پخش می شوند.

بختیاری اضافه کرد: خوشبخاته با اقدامات صورت گرفته از سوی دولت میزان توزیع شیر در استان کرمان از نیمه دوم سال 86 دو برابر افزایش یافته است و هم اکنون شیر مورد نیاز مردم به خوبی تامین می شود.

کد مطلب 1011012

